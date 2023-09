Šťastný střelec mohl osobní statistiky ještě vyšperkovat. "Nikdy jsem tolik gólů nedal, tentokrát jich mohlo být i více. Šancí tam bylo hodně, ale v tu chvíli mi přišlo lepší nahrát spoluhráči, který dával do prázdné brány. Jednalo se o jeden z jednodušších zápasů, protože protivník nebyl v tradiční sestavě, co bývá, měl tam snad i patnáctileté kluky. Nám všem to navíc sedlo a užili jsme si to," vypráví hrdina zápasu, kterého spoluhráči pochválili: "Nějaké penízky do kasy dám, jak je u nás zvykem, na rozlučku. Rád bych pozval i fanoušky na pivo nebo co budou chtít."

Na fotbal se vrhl až v osmnácti. "Moc dlouho fotbal nehraju, to je pravda," uznává s úsměvem a vrací se do minulosti: "Reprezentačně jsem dělal judo. Byl jsem v širším nároďáku, mám hodně medailí, na republice juniorů jsem byl čtvrtý, pátý, jezdil po soustředěních. Po zmiňovaném zranění jsem po vzoru tatínka začal hrát fotbal, protože mě od mala bral po turnajích a nakonec to trošku vyšlo. On hrál za Louny, pak jsme spolu chvíli, než ukončil kariéru, působili ve Slavětíně. Týmový sport má také svá kouzla."

Judistická minulost mu ale přijde vhod i na fotbalovém trávníku. "Myslím si, že ustojím lépe souboje. Dokážu i využít dobré pohyblivosti, když mi protihráč chce dát tělo, tak mu to umím vrátit nebo stihnu rychle uhnout, než on to udělá," konstatuje forvard, jenž hrál za okolní vesnice Líšany či Slavětín.

Teď nosí dres SK Černčice. "Ano, pak jsem šel za kamarády ze základní školy sem do Černčic. Jsem tady spokojený, je to nejlepší tým, jaký jsem zatím poznal. Ať se jedná o kolektiv, tak i fanoušky, kteří nás podporují a leckdy s námi jedou i ven. Je tady skvělý přístup předsedy pana Jana Musila i trenérů. Všichni k tomu přistupujeme seriózně, bereme to vážně a nechodíme si jen zakopat. Ačko by se chtělo dostat do I. B třídy, béčko chce podávat co nejlepší výsledky," dodává Nipauer, jenž nastupuje za oba výběry: "Je to i podle toho, jak vychází práce. Já se osobně vidím do základu od béčka, do áčka střídám, protože tam máme fakt šikovné kluky a já bych do toho nějakým způsobem nerad sahal."