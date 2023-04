Sobotní šlágr okresního fotbalového přeboru se proměnil v brankovou přestřělku, stovka diváků viděla sedm gólů. "Ale my naše šance neproměňovali, což naopak soupeř svoje příležitosti využil. Jak jsem předpokládali, tak to byl vyrovnaný zápas, my vedle produktivity doplatili na individuální chyby, proto jsem prohrávali 1:2 a pak už manko nedohnali a prohráli 3:4."

Dobroměřice, které mají A mužstvo v krajské I. A třídě, si do Kryr posily z prvního výběru nepřivezly. "Oni tam mají dost mladých, talentovaných kluků z dorostu, mají to podobně poskládané jako my, proto se hrál zajímavý, rychlý fotbal až do konce," řekl Váňa. Kryry sehrají další zápas v sobotu dopoledne v Žiželicích.

"Bylo to hodně vyrovnané, hodně o běhání. S námi nikdo z áčka nejel, protože měli svůj zápas. Hrálo se v tempu. Kryry vedly, my otočili až na 1:3 a už to uhlídali, třebaže domácí v závěru tlačili. Jsme rádi, že jsme situaci v popředí tabulky trošku zamotali," prohlásil kouč dobroměřické rezervy Milan Myšák, jehož celek přivítá v neděli v souboji třetího se čtvrtým Výškov.

Louny poprvé ztratily! První poločas jsme prospali, mrzelo trenéra Klíče

Dalším tahákem kola, který sledovalo 150 diváků, bylo střetnutí Cítoliby - Černčice 1:3. Všechny branky padly v prvním poločase, každý tým skóroval jednou z penalty. Vítězný celek se posunul na druhou příčku tabulky. "Je super, že Kryry ztratily. My jsme nechali domácí z penalty zbytečně vyrovnat, ale pak jsme jim brankově odskočili a zápas si pohlídali," hodnotil střetnutí předseda vítězného celku Jan Musil.

Nejvyšší výhru kola zaznamenaly díky čtyřgólovému Dominiku Veitovi Tuchořice, které porazily poslední Krásný Dvůr 6:0. Veit se v sezóně dostal už na 17 branek a v pořadí kanonýrů mu v okresním přeboru chybí na vedoucího Eduarda Bránického (28) devět branek. Také opora dobroměřické party se totiž o víkendu dvakrát trefila.