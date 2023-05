„Musím ale opravdu Výškov vyzdvihnout, byl asi nejlepším protivníkem, s kterým jme se potkali. Měli jsme opět vyložené šance, které jsme neproměnili, nebylo jich dnes ale tolik, soupeř byl na nás připraven. Myslím, že se zápas musel líbit,“ uvedl Vobořil.

Šestá porážka v sezoně pro třetí Výškov znamená, že na vedoucí tandem ztrácí. "Když prohrajete gólem z poslední standardky zápasu dvě minut před koncem, tak to vždy zamrzí, ale teď už to zklamání není takové jako po zápase," řekl už s klidem předseda a vedoucí poraženého mužstva Martin Vápeník.

Podle jeho slov by zápasu slušela remíza. "Naši kluci bojovali, do konce zápasu nic nevypustili a zaslouží si pochválit. Tentokrát vyhrál šťastnější tým. Řekl bych, že v určitých fázích zápasu jsme měli i míč více pod kontrolou než Kryry. Souhalsím, že to celkově byl pohledný zápas, postarala se o to obě mužstva. Pokud takhle budou Kryry pokračovat, postup je nemine. Je na místě jim pogratulovat. My jedem e dál. Teď máme dva zápasy venku druhé Černčice a pak Tuchořice, což jsou oba nepříjemní protivníci," nastínil nejbližší program výškovské party Vápeník.