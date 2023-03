Okresní fotbalové soutěže nabraly na Lounsku hned na začátku od víkendového startu ostré tempo. Lídr tabulky z Kryr, který za celý podzim ztratil celkem pouhé čtyři body, se v jarní premiéře v Buškovicích nečekaně nadřel, ale nakonec utkání 16. kola dokázal před 200 diváky otočit z poločasových 1:3 na konečných 4:3. Dařilo se rovněž kvartetu pronásledovatelů, výhry totiž připsaly druhé Černčice, třetí Výškov, čtvrtá dobroměřická rezerva a páté Cítoliby.

Černčičtí (v modrém) a fotbalisté Kryr. Oba týmy chtějí hrát o postup z okresního přeboru. | Foto: Deník/Jaroslav Tošner

SK HAVRAN Kryry má za sebou zimní přípravu a hned od začátku jara hodlal potvrdit, že do popředí tabulky patří. Útok na postup však vyhlásily i druhé Černčice, které mají momentálně pětibodovou ztrátu.

"První poločas jsme nehráli, jak jsme chtěli, nevyšly nám nějaké změny v sestavě, proto jsme o dvě branky prohrávaly, ale o přestávce jsme si řekli, že už nemáme co ztratit a že fotbalově máme na to, že domácí můžeme porazit," uvedl sekretář vedoucího celku tabulky Lukáš Hájek.

Podle jeho slov hostujícímu mužstvu pomohla dvě střídání v 53. minutě. "Začali jsme hrát úplně jinak, najednou se hra rozhýbala a i další střídání nám pomohla k tomu, že jsme domácí uběhali. Vedle změn nám pomohlo ve druhé půli i větší nasazení, zarputilost a bojovnost. Kluci do toho dali maximum, ukázala se naše vnitřní síla."

Ta bude potřeba ukázat i příští týden, kdy mužstvo přivítá v sobotu od 16.30 Dobroměřice B. "To je pro nás nepříjemný soupeř, kterého jsme snad ještě neporazili. Nebo asi ano, ale většinou s ním máme problémy," dodal Lukáš Hájek.

Obrat v zápase předvedla i dobroměřická rezerva, o poločase prohrávala s FK Postoloprty, ale díky trefám Marka Štekla a Eduard Bránického dokonala v 88. minutě obrat. Bránický se prosadil dvakrát a potvrdil roli nejlepšího střelce soutěže, má na svém kontě ve 14 zápasech celkem už 26 branek.

Bylo to vyrovnané utkání. "Postoloprty se dostaly hned na začátku do vedení, my ve třetí minutě vyrovnali, po čtvrt hodince zase prohrávali. Konec první půle ovlivnila bouřka, zápas byl hodně neurovnaný. My jsme se po přestávce zlepšily, měli více ze hry, vyrovnaly a nakonec i otočily. Bodů si ceníme, Eda potvrdil roli kanonýra," řekl kouč dobroměřické rezervy Milan Myšák, jenž už mužstvo připravuje na zmiňovaný šlágr příštího kola s vedoucími Kryry: "Už u nás to byl na podzim vyrovnaný zápas. Oba týmy staví dorostence, běhavé kluky. Bude to zajímavé."

Největším pronásledovatelem vedoucích Kryr jsou druhé Černčice. Ty v jarní premiéře porazily doma 3:0 Žiželice a na lídra ztrácí pět bodů. "První utkání jsme zvládli podle představ, hlavní jsou tři body, ale šancí jsme mohli dát víc, protože příležitosti jsme díky převaze měli," řekl Jan Musil, předseda SK Černčice s tím, že mužstvo chce na jaře hrát o postup: "Pokud by to vyšlo, budeme rádi, pokusíme se. Teď máme Cítoliby, které porazily Pátek 6:4. Navíc jsou od nás jen dva kilometry, čeká nás tedy v sobotu od půl páté derby, těžký zápas. Důležitý bude na jaře i zápas s celkem Kryr, uvidíme…"