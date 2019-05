Čtyřiadvacetiletý Dominik Charvát hraje fotbal za Sokol Lenešice B. V probíhající sezoně má skvostnou bilanci, v jedenácti odehraných zápasech vstřelil šestnáct branek. Díky tomu je společně s Jiřím Jurčákem z Lipence nejlepším střelcem celé soutěže. „Naším cílem je postoupit, takže góly potřebujeme,“ říká Dominik Charvát.

Utkání Lenešic (v červeném) proti Březenecké Chomutov | Foto: Jaroslav Tošner

Vzpomenete si na své fotbalové začátky?

Ve čtyřech letech mě přivedl k fotbalu děda. Vzal mě na první trénink, tehdy ještě do klubu Lučan Žatec. Potají mě doprovázel na fotbal, aby to mamka nevěděla. Nechtěla totiž, abych hrál, ale mě to začalo bavit a tak se s tím později musela smířit.



Kterými kluby jste prošel a na které máte nejlepší vzpomínky?

Začínal jsem v Žatci, když jsem začal chodit na 5. ZŠ Jižní v Žatci do fotbalové třídy FK Chmel Blšany, tak jsem přestoupil do Blšan. V dorosteneckém věku jsem hrál přibližně rok v Tuchořicích. Pak následovalo asi půlroční hostování ve Staňkovicích. A když jsem poznal manželku, která je z Lenešic, tak volba byla jasná. Přestoupil jsem do Lenešic.



A nejlepší vzpomínky?

Ty mám jednoznačně právě na Lenešice.



S Lenešicemi bojujete o postup. Jak byste zhodnotil základní část IV. třídy?

První část sezóny hodnotím kladně. Jsme na prvním místě, mrzí mě jediná porážka v sezoně. Do zápasu v Lišanech jsem nemohl nastoupit, protože jsem byl v práci.



Skóre jste měli 59:14. Je největší zbraní týmu obrana nebo útok?

Máme v kádru několik lidí, kteří postoupili minulý rok s A-týmem do I.B třídy, takže je to vyvážené. Skvěle funguje obrana, záloha i útok.



Čekal jste, že tak jednoznačně vyhrajete první část sezóny?

Věřil jsem, že první část vyhrajeme. Že jsme ji vyhráli takovýmto způsobem, to už je jenom třešnička na dortu. (smích)



Kdo byl vaším největším soupeřem?

Jednoznačně Lišany, které jsou strašně bojovné a hrají tvrdý fotbal.



V 11 zápasech jste vstřelil 16 branek. Byl jste spokojený se svými výkony?

Spokojený jsem tak na půl. Kdybych proměnil alespoň devadesát procent šancí, které jsem měl, tak je gólů přes třicet. Ale jak říkám, není umění dát gól, ale dostat se do té šance.



Jste spíše zakončovatel, nebo raději přihráváte spoluhráčům?

Občas před zápasem říkám klukům v kabině – dejte mi balón a běžte se na půlku radovat, ale potěší mě, když dá gól kdokoliv po pěkné přihrávce.



Jaký pocit se ve vás odehrává, když dáte gól?

Mám samozřejmě obrovskou radost, proto ten fotbal přeci hrajeme. Pro góly, pro radost, a pro to pivko po zápase.



Co očekáváte od nadstavby?

Nad ničím jiným než nad postupem ani nepřemýšlím. Bude to těžké, ve hře je 18 bodů, ale pevně věřím, že to dokážeme. Navíc před sezónou jsme od vedení klubu dostali za úkol postoupit, takže to musíme splnit.



Na který zbývající zápas se nejvíce těšíte?

Určitě na Lišany, chci jim vrátit tu porážku.



Kdo vás ve fotbale nejvíce podporuje?

Manželka, protože v sezóně jsem každý víkend na fotbale a bez její podpory by to určitě nešlo.