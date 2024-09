Vyhráli jste 11:1, na první pohled snadná výhra. Bylo to tak i na hřišti? Co se týká výsledku, tak ten zápas snadný byl. Bohužel temnou stránkou takových zápasů je beznaděj a agrese soupeře, kdy vzniká nebezpečí zranění a zbytečné dohadování s rozhodčím. Někteří jedinci by se nad sebou měli zamyslet a naučit se pravidla fotbalu. V tomto případě oceňuji výkon rozhodčího Vysočanského, který duel zvládl na jedničku.

Vám se povedlo dát hattrick, byly to vaše první tři góly v nové sezoně. Jaký ten hattrick byl?

Po delší době jsem byl opět na hřišti, byl to můj první zápas za Lipenec. Tři góly jsem dal za 23 minut, takže to hodnotím pozitivně. Je to ale hlavně zásluha kluků, kteří ví, kam s balónem. Já byl jen ten, kdo ví, kam si stoupnout.

O víkendu bylo na klubech, jestli budou hrát, nebo ne. V naší republice bylo špatné počasí, na řadě míst byly povodně. Jaký byl terén v Lipenci? A co říkáte na to, že svaz kolo plošně neodložil, ale nechal to na klubech?

Aktuální situace v republice není dvakrát příznivá, to je pravda. Je mi velmi líto všech dotčených. Nám v Ústeckém kraji se tato přírodní katastrofa naštěstí vyhnula. Pokud hřiště není pod vodou, tak nevidím důvod pro zbytečné odkládání zápasů. Během hry foukal silnější vítr, ale to byl alespoň podnět k aktivní hře po zemi bez slepého nakopávání balónů vpřed. Jsem rád, že to rozhodnutí zůstalo na klubech.

Start do soutěže se Lipenci povedl. Vypadá to, že v tabulce byste mohli honit Podbořany. Máte ambice postoupit?

Rozhodně chceme postoupit! To byl také jeden z důvodů, proč jsem se právě k Lipenci připojil. Tým máme silný a pokud půjde vše podle plánu, tak se uvidíme příští rok v I.B třídě. Věřím, že i Podbořany s přehledem přehrajeme. Těším se na kluky od nich, se kterými jsem dříve hrál.

Už jste nakousl váš důvod přesunu z Chlumčan do Lipence. Jaké byly další důvody?

Měl jsem kopačky „pověšené na hřebíku"‘, ale Chlumčanští mi ukázali, že je ještě brzy. Odehrál jsem tam i přes své velké časové vytížení úspěšnou sezónu. Poté spousta hráčů odešla do okolí a mě lákalo si zahrát s bráchou. To byl ten hlavní důvod, proč jsem šel Lipence. Brácha mě vlastně přemluvil.

Jaké je v Lipenci prostředí, podmínky k fobalu, parta?

Lipenec je částí obce Lipno, kde jsem celý život bydlel s rodiči. Za tu dobu si nepamatuji, že by se o Lipenci mluvilo v souvislosti s fotbalem. Přiznám se, že ani nevím, co se tu kdy za soutěže hrálo. Je tedy příjemná změna, že slýchám komu zase dá Lipenec ‘„bůra‘‘ a jsem rád, že toho budu součástí. Některé spoluhráče znám delší dobu a se zbytkem jsme se viděli prvně na zápase. Pocit mám ale i tak z týmového ducha dobrý. Jediné negativum vnímám kvalitu hřiště, která je ale v okolí dost podobná.