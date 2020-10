Zahrál si za Blšany a Most nejvyšší soutěž, kariéru mu ale vážně narušila vážná nehoda na motorce. Dal se dohromady, fotbal už ale na tak vysoké úrovni nehrál. Nyní je Petru Loosovi 33 let, fotbal má stále rád. Hraje ho ale už jen ve III. okresní třídě, kde pomáhá Hlubanům. „Fotbalu nedávám, co bych měl. Není motivace se drápat výše. Tenhle vlak mi prostě ujel. Ale snažím se klukům v Hlubanech pomoct,“ říká upřímně.

Petr Loos se svou milovanou rodinou | Foto: soukromý archiv Petra Loose

Ještě před dvěma lety jste hrál v Novém Sedle krajskou soutěž. Pochvaloval jste si partu. Najednou jste v Hlubanech, hrajete pralesní soutěž. Co se stalo?

V Sedle byla vždy dobrá parta, to je pro fotbal na této úrovni moc důležitý. Byla to spíš souhra různých okolností. V první řadě to bylo to, že skoro po 27 letech fotbalu jsem cítil nechuť trénovat a hrát. Myslím že to potká každého hráče. Někoho dříve, někoho později. Další věci bylo to, že jsem byl dlouhodobě zraněný. V neposlední řadě se vedení Nového Sedla vydalo směrem, který se neztotožňoval s tím, jak bych si to představoval já…