"První zápas jsme před týdnem zvládli, teď se pokusíme body potvrdit v sobotu odpoledne v Buškovicích," uvedl předseda doma na podzim suverénního klubu Radek Hájek. Ano, Kryry všech sedm zápasů před vlastním publikem vyhrály, mají i s 62 brankami jasně nejlepší ofenzivu v soutěži.

Mají rovněž ambice postoupit do I. B třídy. "Chceme hrát, aby nás fotbal hlavně bavil, půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, na co to bude stačit. Podzim nám vyšel, ztratili jsme jen za jednu remízu a jednu prohru, teď se na to pokusíme navázat. Dál platí, že hrajeme s odchovanci, k změnám v zimě nedošlo. Pokud to na konci soutěže bude stačit na postup, půjdeme o třídu výš rádi," uvedl předseda SK HAVRAN Kryry.

Vroutek vs. Ohníč 1:9. Zaujala rekordní výhra Baníku a bleskový hattrick Bánoma

Pozici nejlepšího střelce bude s komfortním náskokem hájit dobroměřický snajpr Eduard Bránický, autor 24 gólů. Stíhá ho třináctibrankoví čtyřlístek Tomáš Beneš (Cítoliby), Josef Pöschl a Adam Neckář (oba Výškov) a Dominik Veit (Tuchořice).

Poněkud specifickou podobu má na Lounsku třetí třída, nejnižší okresní soutěž. Tam se 19 klubů na startu sezony v létě rozdělilo do tří skupin A, B, C. "První dva z každé skupiny a jeden tým, který byl nejlepší z třetího místa, následně postoupily do jarní výkonnostně nejlepší skupiny D, kde se bude hrát o postup do okresního přeboru. Zbývajících 12 celků se následně rozdělilo do dvou jarních šestičlenných skupin D a E. Je to poněkud nezvyklý způsob, ale zkusily jsme ho a uvidí se, jak se osvědčí," vysvětlil sekretář Mička.

Důvody tohoto modelu jsou poměrně logické. "Ve čtvrté třídě jsme měly málo klubů, každý sehrál šest zápasů a bylo hotovo. Navíc v minulé sezoně ani jeden z čtvrté třídy do třetí nechtěl postoupit. Z důvodu většího počtu zápasů jsme tedy rozšířili třetí třídu a čtvrtá zanikla. Někteří fotbalisté mají k rozdělení do skupin výhrady, tvrdí, že se v těch spodních dvou na kjaře o nic nebude hrát, ale to platilo i předtím, když ještě byla čtvrtá třída. Postoupit nechtěl nikdo, sestoupit nebylo kam," připomíná sekretář OFS Louny.

FOTO: Házenkářské Louny se rozparádily v Lípě. Domácí přejely 39 góly

Top skupina s označením "D" tedy čítá sedm klubů a začala už o víkendu. Koštice podlehly Měcholupům 2:4, Chlumčany B porazily Lubenec 5:2 a lenešická rezerva Panenský Týnec 1:0. Sedmým do počtu je FK Peruc. Skupiny E i F mají po šesti účastnících, proto začne až druhý dubnový víkend. "Déčko začalo, aby končilo jako okresní přebor, v E a F skupinách je méně lubů, proto začínají později. Nemělo cenu začínat teď a končit v květnu," dodal k jarnímu jízdnímu řádu Jaroslav Mička.

Fanoušci se v každém případě mohou těšit na jarní start. Okresní soutěže na Lounsky zvedají oponu.

Okresní přebor, 16. kolo:

sobota 25. března 15:00 Dobroměřice B - Postoloprty, Buškovice - Kryry, Kr. Dvůr - Výškov, Vrbno - Tuchořice, Kozly - Holedeč, Cítoliby - Pátek. Neděle 26. března 15:00 Černčice - Žiželice.

Třetí třída, skupina D, 3. kolo (druhé na jaře hrané):

sobota 25. března 11:00 Lubenec - Koštice, 15:00 Měcholupy - Lenešice B. Neděle 26. března 15:00 Peruc - Chlumčany B.