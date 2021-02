Ostatně, proč ne? Zázemí má klub slušné, nehraje ani špatný fotbal. A v minulosti se na rozhraní Ústeckého, Karlovarského a Středočeského kraje hrála i B třída. "To už je ale dávno, to jsem ještě byl aktivní fotbalista. Je to historie, osmdesátá léta," usmívá se Korf. Pochvalu zázemí ale bere. "Je to tu nový. Kabiny, občerstvení, klubovna. Moc se nám to líbí," pochvaluje si.

Vše prý vzniklo díky přízni obce. "Nebýt její podpory, tak jsme v hajzlu. Jinak peníze moc nemáme, od podnikatelů máme jen na děti. Ale i za to jsme rádi, jsou pro nás hodně důležité. Navíc máme šikovný děti, mají to dané od Pánaboha. Nebojím se, že by se nám po pauze nevrátily všechny."

Podle Korfa by se mohlo zažít v březnu znovu hrát. "Děti by měly začít chodit do školy, sportovat. A dospělí snad také začnou. Teď všechno stojí, ale kluci z áčka chodí trénovat individuálně, hlavně běhat, posilovat. Mají individuální plán, posílají mi to, co zaběhli, přes hodinky. Obdivuju je, že i za suchý z nosu dřou. To víte, že by si rádi už zakopali. Na umělce ve dvou to není ono. Do toho to počasí, sněhu tu máme, jako už dlouho ne."

Jiří Korf se do Lubence vrátil, áčko vede druhým rokem. "Máme dobrý tým. Je tu taková ta pověstná osa. Když můžu jmenovat, tak brankáři Gucký, Smolinský, stoper Zdeněk Vukliševič, v záloze Dan Polena, nejlepší střelec Patrik Ledvina, vepředu Jarda Kuchár, Jirka Štětina. Ale makat musí všichni, je to týmová hra."

Když se v Lubenci hraje, je o fotbal zájem. "Přijde padesát až osmdesát lidí, to je na III. třídu dobrý. Snad půjdeme brzy nahoru. Kluci mohli už minulý rok. Říkal jsem jim, že je to jen na nich, ale nevěřili si. Teď domlouváme dva kluky z Rakovníka. Chtějí peníze, ty ale nemáme. Věřím, že i tak přijdou, jsme domluvený. Jinak ale hrajeme s odchovanci, srdcaři. To je na tom to nejcennější," uzavírá Korf.

Ondřej Holl