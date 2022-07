Víte, že…

… historie klubu sahá až do roku 1951? „Abychom byli přesní, tak to, že v roce 1951 se v Holedči začal hrát fotbal, není stoprocentně důvěryhodně dochovaný zdroj. Ale s jistotou oscilujeme kolem tohoto data,” říká předseda Sokola Jan Hanzal. V klubu se hrály za celou jeho existenci pouze okresní soutěže. Okresní přebor se v Holedči kopal naposledy v sezonách 2003/2004 a 2004/2005. V mezidobí IV. a III. třída.

Problémy vyvrcholily koncem roku 2020, kdy covid zavíral sportoviště. „Hráči skončili, odešli pryč. Někteří už před covidem, včetně mě. Ale když jsem viděl, že klub spěje k zániku, nebylo mi to jedno. V Holedči žiji, záleží mi na něm. Sešel jsem se s kluky z klubu a víceméně navrhl, že bych byl předseda. Nikdo z nás nechtěl, aby došlo k zániku. Jak na vesnici není fotbal a hospoda, tak tam chcípne pes.”

Hanzalův návrh byl odsouhlasený, Sokol Holedeč měl nového šéfa. „Jako výkonný výbor jsme se hodně snažili oslovovat firmy, pomáhali nám i fanoušci. Ušli jsme kus cesty. Před začátkem ročníku 21/22 se rozpadl fotbal v Bezděkově, Ondrovi Pichnarčíkovi se povedlo z něj přitáhnout sedm kluků. To nás pousnulo na úplně jiný level. Začalo se trénovat, na hřišti to pak bylo znát.”

Holedečtí na podzim skončili třetí, na prvního měli šestibodovou ztrátu. Hanzal se rozhodl vrátit z Nového Sedla, během zimy přemluvil kanonýra Petra Loose, aby svou kariéru dohrál právě v Sokole. „Já si říkal, že kdyby se postoupilo, tak by mě mrzelo, kdybych u toho nebyl. A Peťa mi vždy sliboval, že kariéru dohraje v Holedči. Vzal s sebou Miroslava Heince, byli jsme parádně posílení. Už jsem věděl, že to na jaře vyhrajeme,” usmívá se Hanzal. Měl pravdu, jeho tým z devíti zápasů osm vyhrál, jen jednou remizoval. Konečné resumé? První místo s náskokem devíti bodů před Lubencem.

Které osobnosti holedečské kopané jsou podle Hanzala nejvýznamnější? „Musím určitě zmínit Romana Bauchnera, který je hrající trenér. Držel tady fotbal, když já působil v Sedle. Určitě by to nešlo bez našeho jediného gólmana Vlasty Kopřivy. Objektivně je to legenda klubu, jediný hráč, který zažil postup do okresního přeboru v roce 2002/2003.”

A ještě jedno jméno Hanzal zmiňuje. Je prý nad všemi, kteří se o klub starají. „Je to Libor Adam starší. Není to hráč, ale správce našeho hřiště. Za to, jak ho pozvedl s možnostmi, které máme, jen slovo ´děkujeme´ nestačí. Ve svém volném čase seká, zalévá, protože žádnou automatickou závlahu nemáme, je to zkrátka srdcař. Bez takových srdcařů nejde fotbal na vesnici dlouhodobě provozovat,” oceňuje předseda Sokola.

Když padla zmínka o hrajícím trenérovi, byl by hřích nezeptat se na to, jak probíhají tréninky a jaké metody Roman Bauchner používá. „On je stará škola. Chce po klucích, aby měli správný přístup. Už se to zlepšuje. Trénovali jsme na začátku jara dvakrát týdně, na podzim jen jednou. Průměrně nás bylo na tréninku deset. K trenérovi ještě musím uvést, že je nedochvilný, už s tomu jen smějeme.”

Za vzestupem Holedče je i podpora obce a také fanoušků. Začněme tím prvním faktorem. „Bez peněz by to nešlo. Obec nám dala za postup nový traktůrek na sekání. Nemusíme platit za vodu a elektřinu. Jsme vděční, nicméně určitě bychom uvítali i větší podporu. Jsme jediný reprezentující spolek v obci,” uvádí Hanzal. „Náš největší limit je zázemí. Stojí totiž v záplavové zóně, takže dotace ohledně přestavby jsou víceméně out. Třeba se v budoucnu najdou finance v obecním rozpočtu. Chceme se věnovat i mládeži, od dubna probíhají tréninky dětí. A od příští sezoně přihlásíme do soutěží minimálně jednu kategorii. Víme, že je důležité, aby se děti hýbaly, fotbal je ideální,” přidává.

Gratulovaly i Rybičky 48



O tom, že je v Holedči skvělá parta, svědčí i posezonní akce „Pekelný ostrov”. „Vyjeli jsme na tenhle rockový festival a vyhlásili soutěž o nejlepší místo na vylepení klubové samoplepky. Michal Krejčík, jeden ze skalních fanoušků a náš bývalý hráč, ji nalepil frontmanovi kapely Rybičky 48, která na festivalu také hrála, na vestu, ve které odehrál koncert. Pro Michala to bylo jasné vítězství,” líčí Jan Hanzal. Populární formace pak Holedči popřála k postupu do okresního přeboru.





Zdroj: Sokol Holedeč

A fanoušci? Prý nejlepší široko daleko! „Já jsem zároveň rozhodčí, dva a půl roku jsem pískal okres, teď jsem pět a půl roku v kraji. Mám tak možnost porovnávat. Za mě jsou ti naši fandové od krajského přeboru dolů nejlepší,” chválí klubový předseda. „Mají buben, pyro, a hlavně aktivně fandí. Jsme taková jedna velká propojená rodina, na vesnici všichni známe.”

Zapálenost fanoušků do fotbalu ilustruje i to, že mají velký zájem o klubový merch. „Máme trika, šály, mikiny, minidresy do auta, kšiltovky. A neustále rozšiřujeme sortiment. A lidi to mají rádi. Je to pak nádherný pohled, když vám na zápas III. třetí třídy přijdou dvě stovky lidí, skoro všichni mají někdo logo klubu a fandí. Dokonce s námi jezdí autobusem na venkovní zápasy. Z toho já osobně mám větší radost než ze sportovních úspěchů. Fotbal je na prvním místě zábava pro lidi, častokrát se na to zapomíná.”

Jaké cíle si dá Sokol Holedeč do nové sezony? „Do okresního přeboru půjdeme určitě s cílem hrát klidný střed tabulky. I když já si myslím, že můžeme být výše. Záleží na tom, jestli udržíme kádr a jestli kluci budou chodit. A také bude důležité, aby se nám vyhýbala zranění. Jednám s několika potencionálními posilami. Pokud přijdou tři hráči, tak bude cílem určitě první pětka. Věřím, že budeme černý kůň okresního přeboru,” uzavírá Jan Hanzal.