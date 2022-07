„Členové klubu, hráči, funkcionáři a dobrovolníci připravili společně bohatý program. Byl to den plný zábavy, ale i překvapení. V závěru odpoledne přelétlo nad hrací plochou hřiště malé letadlo a zasypalo fotbalový trávník sladkou odměnou. Cítolibští hasiči potom v zámezí vytvořili obří brouzdaliště z pěny, což byla pověstná třešnička na pomyslném dortu. Radost dětí neznala mezí,“ informoval o povedené akci Milan Skula, klubový manažer, který má na starosti nejen propagaci zeleno-bílého klubu.

V Cítolibech se fotbalisté věnují práci s mládeží dlouhodobě a systematicky. Sportovní klub má starší i mladší fotbalovou přípravku, nejmenší benjamínky, ale i mladší žáky. „Je potřeba zdůraznit, že mládež SK Cítoliby je našim hýčkaným klenotem. V době, kdy značné množství oddílů ukončilo svoji činnost, odhlašují se ze soutěží, mají potíže s fungováním mládežnických kategorií, nemají dostatečné počty dětí nebo trenérů, je u nás situace zcela opačná. Sportovní klub registruje přibližně sedm desítek dětí, které pravidelně navštěvují tréninky a účastní se soutěžních utkání. Velmi dobře funguje i spolupráce s rodiči,“ těší Skulu.

Co stojí za tak úspěšným projektem? „Je to vzájemná oboustranná otevřená komunikace mezi klubem a rodiči, ta je základem. V Cítolibech je navíc jakýsi X-faktor, kterým je klubová hospůdka. Provozuje ji pan Jaroslav Hajský. Je to místo setkávání, diskuzí, plánování… Otevřeno je během každého tréninku mládeže, stejně jako každý pátek, kdy si chodí zahrát cítolibská stará garda, a pochopitelně i o víkendech během mistrovských utkání mužů.“

I v Cítolibech platí, že nic by nešlo bez finanční podpory. Tu má oddíl parádní, Městys Cítoliby je generální klubovým partnerem. A nutno dodat, že hrdým generálním partnerem. „Daří se také spolupráce se sponzory sdílejícími podobné hodnoty. To jest výchova mládeže, vedení ke sportu a týmovému myšlení, k zodpovědnosti,“ říká Milan Skula.

V Cítolibech sport dělají hlavně kvůli vštípení správných hodnot. „Jestli z kluka nebo holky jednou vyroste opora reprezentace nebo fotbalová hvězda světového formátu není vůbec důležité. Podstatné je, zda si do života, kromě lásky ke sportu, třeba právě k fotbalu, odnese ty správné etické a morální hodnoty, které mu můžeme v našem klubu dát,“ pokyvuje Skula souhlasně hlavou.