A Žateckým se na začátku sezony v cizím prostředí dařilo, mezi chmelnicemi získávali bod za bodem. „Převážná část týmu bere Blšany jako domov, vždyť jsme prošli blšanskou mládeží,“ usmívá se útočník Slavoje Petr Klinec, jeho dlouholetá opora. „Je to taková nostalgie. Já jsem jako malý jezdil s bráchou a rodiči pravidelně na ligu. Dodnes si pamatuji vítězství nad favority, to byl vždy zážitek.“

Přijet do exligové vesnice je zážitek i pro kluby z krajského přeboru. Zahrát si na stadionu, kde se před lety proháněli Čech, Rosický, Lokvenc, Verbíř, Siegl a další ligová esa, je pro všechny tuze atraktivní. „To jo, je to pro hosty zajímavé,“ souhlasí Klinec.

Jaké podle něj najdou v blšanském areálu zázemí? „Doba samozřejmě pokročila, ale ten areál je ve velmi dobrém stavu. Kabiny jsou původní, ale leckteré kluby například ze třetí ligy by mohly závidět.“



Do Blšan za fotbalisty Slavoje jezdí i několik žateckých fanoušků. Možná i proto se zeleno-žlutým „doma“ daří. „Celkově je to fajn, když přijdou fandové na nás do Blšan mrknout, ať už od nás z Žatce, nebo z okolí vesničky. Myslím, že je to pro ni dobré, zase trošku žije. Viděl jsem i pár fanoušků, kteří jinak do Žatce na fotbal nechodí. Nejraději ale v hledišti vidím manželku se synem Sebastianem,“ říká muž, který bydli v Podbořanech.

Na jaře už by měl hrát Žatec na svém stadionu, který nyní prochází rekonstrukcí. „Po těch letech bylo zapotřebí hlavně kryté tribuny. Měli bychom se dočkat i nového trávníku a oplocení. Ten starý trávník měl špatné podloží, což se projevovalo vždy při jakémkoliv dešti. Jsem zvědavý, jak to vše bude vypadat, ale zatím jsem se nebyl podívat, protože nejsem Žatecký.“