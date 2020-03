Jak koronavirus poznamenal vaši jarní část sezóny?

Velmi výrazným způsobem. Vinou těchto událostí se Fotbalová asociace České republiky rozhodla pro přerušení všech soutěží. Naši hráči přestali trénovat, a pak jsme následně celkově uzavřeli areál.

Týká se onemocnění některého z vašich hráčů?

Podle informací, které mám, se nikdo z našich hráčů nestýká s nikým, kdo by byl nakažený. Pokud vím, tak žádný náš fotbalista není nakažený.

Aktuální přerušení soutěže je z vašeho pohledu lepší než úplné ukončení?

Z našeho pohledu pravděpodobně ano. Další průběh sezóny se bude odvíjet od nařízení vlády. Pokud by bylo možné hrát řekněme v polovině dubna, tak by se dalo ještě něco stihnout. Pokud by se začalo později, tak dohrání ročníku moc reálně nevidím.

Pokud by byla možnost dohrát sezónu, tak byste byl pro?

To je těžké. Chtěl bych, aby se hrál fotbal. Na druhou stranu nechci, aby se zápasy dohrávaly během letních prázdnin. Během července a srpna by byl velký problém dát dohromady hráče. V případě, že by se mělo hrát až do července, přikláněl bych se k celkovému zrušení.

Jak jste na tom s počtem hráčů?

Máme prakticky všechny kategorie od přípravky až po dospělé. V každé kategorii se potýkáme s nedostatkem hráčů nebo hráček.

Co je příčinou nízkého počtu hráčů?

Já bych řekl, že nedostatek sportujících dětí je problém celonárodní možná i celosvětový. Děti mají jiné zájmy a jsou pohodlné.

Pokud jsou sportovně založení rodiče, je situace jiná?

Ano. V tomto případě rodiče děti na fotbal přivedou a jsou s nimi během tréninku. V případě, že je rodiče jen odloží do fotbalového klubu, není to dobré.

Jsou v Postoloprtech i další sporty?

Ano, to je další věc. V posledních letech se rozrůstají sporty, které dříve nebývaly. Kromě hokeje a fotbalu je hodně populární florbal. Na basketbal mnoho dětí s rodiči dojíždí do Loun. Holky pak chodí do oddílu mažoretek.

Zpátky k fotbalu. FAČR na svých stránkách uvádí, že bude podporovat kluby. Víte o této možnosti?

Nevím. Jediná pomoc od FAČR je pro nás zatím ta, že nám proplácí rozhodčí.