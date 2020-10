Soutěže se na podzim hrát už nebudou. Co na to říkáte?

Přerušení považuji za správný krok. Pravděpodobně by přibývalo nesehraných utkání. Na Lounsku jsme v dosavadních kolech větší problémy ale neměli. Nedohrálo se pět mistrovských zápasů.

Dokážete odhadnout, jakým systémem se bude hrát na jaře?

To je v této době těžko předpovídat. Bude nutno vše sladit tak, aby byly zachovány hlavně postupy do vyšších tříd.

Fotbalisté nehrají, nemůžou trénovat. Neodradí to do bucoucna některé? Jak z řad dospělých, tak i mládeže? Zjistí, že pro ně není fotbal zbytný.

To je také velmi těžké odhadnout. Ta možnost, že dojde k úbytku, tu jistě je.

Pro okres Louny by to byl jistě problém. V minulosti skončilo pár klubů, problémy jsou v mládeži…

Ano, v poslední době skončilo několik klubů, například Kněžice, Černochov, Blatno, Zeměchy. Hlavním důvodem je nedostatek hráčů. Je to logický důsledek související s téměř zaniklou kategorií dorostu. V našem kraji se, až na vyjímky, dorostenecké soutěže na okresní úrovni nehrají. Ale v okresních soutěžích několik klubů přibylo - hlavně béčka. Nedávno Buškovice, Louny.

A jak to vypadá v mládežnických kategoriích?

Situace je katastrofální. Konkrétně u starších žáků nejsme schopni ani ve spolupráci chomutovským a mosteckým okresním fotbalovým svazem dát dohromady jednu soutěž na celé hřiště. Hrajeme malý fotbal na půlku, a to je ještě soutěž spojená s Chomutovem. Je řízená našim OFS. Podobně jsou na tom mladší žáci. Tuto soutěž řídí OFS Chomutov.

Jak klubům, které by měly nějaké existenční problémy, můžete pomoct?

Pokud jde o naší pomoc klubům, tak je to hlavně v rovině konzultací pomoci s žádostmi o různé granty. Finančně pomoc nemůžeme, s nedostatkem finančních prostředků se potýkáme i na svazu.



Problémem lounského okresu byl i nedostatek rozhodčích. Jak to vypadá aktuálně?

Je jich stále nedostatek. Vypomáhají nám okolní okresní fotbalové svaz - Litoměřice, Chomutov. Nábor se nedaří.



Nyní se hodně propírá kauza "Berbr". Máte na ni nějaké ohlasy od klubů?

Většina klubů má dost starostí s vlastním chodem. Kauzy na vyšších místech se jich přímo netýkají.



A jaký je postoj lounského fotbalového svazu?

Změna ve výkonném výboru musí přijít. Je však otázka kdy a jak, na což není lehká odpověď. Variant je několik. Svolávat mimořádnou valnou hromadu v krátké době považuji za nepříliš dobré. Delegáti by byli v podstatě stejní jako na minulé valné hromadě. Z mého pohledu by bylo asi nejvhodnější nechat proběhnout v únoru valnou hromadu okresů a v březnu valnou hromadu kraje. Potom je možné svolat mimořádnou valnou hromadu, kde by již byli delegáti nově zvolení na řádných valných hromadách.