Sedm ran jako v Sarajevu. Právě tolika góly zatížil Milan Macháček, snajpr TJ Sokol Lipenec, domoušické konto při vysoké výhře 9:1. "Dostali jsme zbytečný gól, ale nepoložilo nás to, spíš naopak. Začali jsme hrát naší hru a hned jsme na to zareagovali. Měli jsme větší držení míče a soupeře už do ničeho nepustili. To, že jsme dokázali dát devět gólů je výsledek naší hry a skvělé týmové spolupráce," říká s dvaceti podzimními trefami druhý nejlepší střelec soutěže.

TJ Sokol Lipenec si dělá zálusk na postup do okresního přeboru. Pomoci mu má i střelec Milan Macháček. Foto: se souhlasem autora, archiv MM | Foto: Deník/VLP Externista

Předseda klubu Miloslav Gross ho považuje za nadstandardního hráče. Pro třetí okresní třídu na Lounsku určitě. Podle slov šéfa je šikovný na míči, umí standardky, dává góly…

Jak se hrálo vám osobně?

Když dáte v zápase sedm gólů, tak se vám hraje skvěle. Celkově v tomhle zápase všechno vycházelo jak mělo. S klukama jsme si to dobře nahráli a dostat to do brány už nebylo složitý. Perfektní týmová spolupráce.

Dal jste někdy sedm gólů v jednom zápase?

Tohle se mi ještě nepovedlo, ale nebýt kluků, tak tolik gólů v jednom zápase nedám.

Máte metu, kolik gólů chcete dát? Na nejlepšího střelce vám chybí jediný gól…

Přesný počet gólů nemám, i když by samozřejmě bylo hezké být nejlepší střelec soutěže. V každém zápase chci být pro tým prospěšný. Spíš jde o to, abychom s klukama postoupili a zahráli si vyšší soutěž.

Bude vás to něco stát do kabiny, dobírali si vás spoluhráči nebo chválil trenér?

Tak samozřejmě, že si kluci dělali srandu a trenér byl rád za vítězství. Ale soupeře jsme přehrávali po fotbalové stránce a do ničeho jsme je nepustili. To, že jsme vyhráli 9:1 je zásluha celého týmu a výsledek je takovou třešničkou na dortu.

Lipenec potvrdil výhrou 9:1 formu. Chce zvládnout podzimní finiš a hrát o postup

Můžete říci něco ke kariéře, vím že jste byl mimo jiné v Mostě? Tak moje kariéra byla zajímavá, ale to by bylo na delší povídání. Prošel jsem si dorostem v Mostě, ale i v Teplicích. V minulosti jsem si zahrál i za mostecký A-tým. Měl jsem skvělé trenéry, kteří mě toho hodně naučili.

Jak jste se dostal do Lipence, jste spokojen, údajně tam máte dobrou partu?

Do Lipence mě dotáhl náš kapitán týmu, který je i můj velmi dobrý kamarád. Dobrá parta je základ úspěchu, když vám to funguje v kabině, tak o to líp to funguje na hřišti. Všem nám jde o jedno, užít si každý zápas a porazit soupeře. Já jsem víc než spokojen.

Máte nějaké fotbalové sny?

Když jsem hrával v dorostu, tak ty sny byly velké. Ale aktuálně takhle nepřemýšlím, je to pro mě forma odreagování a trávení času s přáteli.

Jaká třetí třída kvalitou je?

Najdou se týmy kde je to víc než vyrovnané, ale najdou se i týmy kde je to procházka růžovou zahradou. Máme skvělý tým, na každý zápas si řekneme co a jak budeme hrát a všichni si pomáháme.

Okresní přebor cíl?

Tak samozřejmě bychom s klukama chtěli hrát vyšší soutěž a porovnat si síly s lepšími týmy. Ale hlavně bychom to chtěli vykopat pro našeho předsedu pana Grosse, to je ten hlavní důvod proč to všichni děláme.

Právě předseda Gross říkal, že vás čekají hratelní soupeři, nyní Buškovice B a pak Staňkovice, máte zálusk na šest bodů?

Určitě. Nebudeme nic podceňovat a půjdeme v každém zápase za výhrou. Chceme si udržet vršek tabulky.