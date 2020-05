Gólově Sedlo táhli veterán Melichar a tahoun zálohy Bednář, oba se trefili desetkrát. "Já nerad vyzdvihuju jednotlivce. Přesto je jasně daná osa týmu, bez které by to nešlo. Máme dva stabilní brankáře, v obraně je pilířem Michal Hron, v záloze Martin Bednář a vepředu Pavel Melichar," pokyvuje Černý souhlasně hlavou.

Co se hodnocení týče, de facto lze hodnotit pouze podzim. Na jaře Sedlo odehrálo před pandemií koronaviru jen jeden mistrovský zápas, v Oseku prohrálo 4:5. "Ale ta první polovina se nám vcelku povedla, i když v tabulce nejsme vysoko jako loni," hodnotí Černý předčasně ukončení ročník.

To, že se nesestupuje a ani nepostupuje, je podle něho správné. "Rozhodně! Spousta týmu měla možnost i ambice zabojovat o udržení v dané soutěži. My to měli trošku nahnuté, ale alespoň by bylo o co hrát. My věřili, že se udržíme."



Stmelená parta je během karantény ve spojení pomocí internetu, hráči podle možností dodržovali individuální tréninkové plány. "Počkáme na uvolnění a pak budeme trénovat všichni spolu. Určitě budeme chtít odehrát nějaký přátelák. Všichni budou po tak dlouhé pauze nadržení na fotbal. A určitě i soupeři. Zvažujeme přihlášení do Korona Cupu," nastínil Černý klubový plán.

A co očekává od nové sezony? "Nemyslím si, že úroveň soutěže klesne. Horší to bude s fyzičkou. Ale fotbal určitě nikdo hrát nezapomněl. Až pak začnou mistráky, tak budeme mít pořád stejné cíle - hrát dobrý fotbal a útočit na nejvyšší příčky. Kádr změníme jen minimálně, s nějakými hráči už jednáme, tak uvidíme, jak to dopadne."