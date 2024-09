Po odpoledním jednání výkonného výboru Ústeckého krajského fotbalového svazu došlo nakonec k odložení všech soutěží dospělých i mládeže řízených tímto orgánem. Kolo bude dohráno až po konci podzimní části, tedy o víkendu 23. a 24. listopadu.

Na Lounsku zatím jasno není. Řada klubů už své zápasy pořadané OFS Louny odložila, k plošenému zrušení ale nedošlo. „Necháváme to na klubech. Zrušli jsme ale plošně víkendové duely soutěží mládeže," informuje Pavel Domecký, předseda lounského okresu.

Karel Rouček, sekretář Ústeckého krajského fotbalového svazu vysvětlil, proč se v krajských soutěžích sáhlo k plošnému odkladu. „Nejde jen o stav hracích ploch, ale hlavně o regulérnost soutěží. Odehrálo by se pouze několik utkání, odložená utkání by se mohla na konci listopadu ze stejného důvodu odehrát až na jaře, což by průběh a regulérnost soutěží skutečně narušilo. Například kvůli přestupům," říká.

A to není vše. „Dalším důležitým faktorem je předpověď, která není nikterak dobrá. Mohlo by to způsobit vícenáklady mužstvu, které cestuje na utkání, které se následně na místě odloží. V neposlední řadě nám nepřijde vhodné, aby se hrál fotbal, když o pár desítek kilometrů dále někdo bojuje o střechu nad hlavou ba dokonce o život. Věříme, že tento krok časem všichni ocení."