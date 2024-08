Zdá se, že fotbalistů a klubů na těch nejnižších úrovních ubývá. Je to trend, který jde těžko zastavit. Vnímáte to také tak? Bohužel ano. U nás na Lounsku je hodně sportů, mládež je v nich roztříštěná. U fotbalu je čím dál méně dětí. Tím pádem fotbalisté v klubech stárnou a mužstev postupem času ubývá. Úbytek je zcela zřejmý a je smutné, že se nedá zastavit.

Věřím, že svaz by rád kluby podporoval, především pak děti, ale sám na tom nebude finančně nejlépe.

Snažím se podporovat kluby jak jen to jde. Třeba meziokresní soutěže. Ale z FAČR tolik peněz není, sám svaz má problémy. My sotva pokryjeme potřeby svazu, třeba pan sekretář Mička dostává opravdu málo peněz za to, co vše dělá. Pozitivní je alespoň to, že kluby už nemusí platit rozhodčí, ty platí fotbalová asociace. V divizi to dělo v minulé sezoně 150 tisíc korun za celou sezonu, to je ohromná úleva. Na okrese ty částky budou menší, i tak ale klubům ušetří řadu peněz. Zvedly se ale příspěvky.

Pomůžou klubům samosprávy?

To je obec od obce, město od města. Ale spíš je to tak, že každý klub si musí shánět sponzory sám. Těch peněz od samospráv moc není. Také záleží, jestli je stadion v jejich majetku, nebo jestli je v majetku klubu.

Kdo je Pavel Domecký?

Dlouholetý šéf FK SEKO Louny převzal post předsedy OFS Louny po panu Miloslavu Sklenkovi, který v březnu 2021 zemřel. Domecký byl řádně zvolený.

V té těžké době navíc přibývá agresivity. Hráči si vůči rozhodčím dovolí to, co v minulosti ne. Čím to je?

Je to o výchově v rodinách. Vidím to u nás v Lounech, mladí jsou drzí, nemají respekt a úctu ke starším. Začíná to už tím, že když jsou děti neukáznění, rodiče jim nesmí dát facku. My dali dětem přes pusu a poslouchali. Teď je to volnější, každý je drzý jak štěnice. Pak to máme i ve fotbale. A kluby si to nechají líbit, za hráče pokuty zaplatí.

Nejsou rozhodčí moc benevolentní?

Je pravda, že rozhodčí by si to neměli nechat líbit a hned při náznaku nekázně trestat. Nejhorší je, že na svazu pak rozdáme vysoké tresty, ale potrestáme ty kluby, protože samy mají hráčů málo. Rozhodčí by měli být více nekompromisní. V divizi se s námi nikdo nebavil. Žlutá, červená, nazdar. Hráči si pak tolik nedovolí. Na okrese to zajde tak daleko, že hráč uráží rozhodčího i jako člověka, je to hodně osobní. Nelíbí se mi to.

Nelíbí se to ani rozhodčím, kteří pak pískat nechtějí.

Samozřejmě. My se je snažíme získat všude možně. Když se to povede, tak se pak k nim hráči chovají takhle.

Jak se snažíte nalákat nové rozhodčí?

S panem Mičkou jsme oslovili pana Radka Příhodu, bývalého uznávaného rozhodčího. Vyráželi jsme do škol - na střední, na gympl. Pan Příhoda vyprávěl o svých začátcích v Lenešicích, o tom, jak pomalu postupoval výše a výše. Kluky to bavilo, nalákali jsme je, zkusili to. Pro mladé to může být super brigáda, podle mě lepší než sedět někde v Kauflandu. Ten zájem kluků o soudcování ale nebyl takový, jak jsme si přáli. Do toho nám stárnou starší rozhodčí, není to veselé.

V minulém ročníku se kluby zlobily, že hrají play off o nějaké 15. místo a tak podobně. Bude tomu tak i tentokrát?

Nebude. V okresním přeboru bude hrát 16 tým, každý s každým podzim jaro, vítěz půjde do I. B třídy. III. třída je rozdělená do dvou skupin, v každé je deset mužstev. Rozdají si to mezi sebou třikrát, pak se střetnou vítězové skupin systémem doma - venku o postup.

Přistoupili jste už na přejmenování soutěží? Bude se hrát na Lounsku 8. liga, nebo pořád okresní přebor?

Tak napůl. Bude to 8. liga, ale do závorky budeme dávat, že se jedná o okresní přebor. To stejné 9. liga, III. třída. Od příští sezony už to bude jen 8. a 9. liga.

Na Lounsku se nekopou po remíze penalty, proč?

Penalty nechceme. Mančafty toho mají plné zuby, když odehrají 90 minut, ty penalty nezajímají ani těch pár diváků, co přijde. Prostě bez penalt.