Nejnižší fotbalové soutěže na Žatecku a Lounsku – okresní přebor a dvě třetí třídy, o víkendu nabraly jarní vítr a odstartovaly do svých odvetných částí. Favorité v okresním přeboru nezaváhali, i když slavili těsné výhry a dobroměřické béčko přečkalo, hokejovou terminologií řečeno, dlouhé oslabení.

Okresní přebor a stadionek v Kozlech. | Foto: Deník/František Bílek

Lídr okresního přeboru Černčice hrály na půdě desátých Tuchořic a nakonec slavily 2:1. Poděkovat za to mohly Kamilu Smolovi a Josef Hrnčířovi. Za domácí z penalty už jen snižoval Michal Provazník. Druhé béčko Dobroměřic vyhrálo ve Vroutku 3:2, i když od 35. minuty hrálo oslabené o Marka Štekla, který dostal červenou kartu za úmyslné vražení do Martina Stránského v přerušené hře. Soupeř mu oplatil slovy: Ty blbče jeden a viděl žlutý kartonek. Oslabení favorita nepoložilo a díky vlastní brance domácího Jiřího Imríška slavilo těsnou výhru. Imríšek vlastní branku ze dvanácté minuty odčinil trefou tři minuty před koncem poločasu a i když jeho spoluhráč Ondřej Uhliar proměnil v 81. minutě penaltu, tak Vroutku to už na zisk nestačilo.

Salák s Filingerem pálili za Perštejn. Lounská rezerva byla nakonec o gól lepší

Třetí celek tabulky z Buškovic udržel v prvním jarním kole na kontě nulu, do kolonky branek si napsal dvojku za vítězství v Pátku.

Ve znamení šestek se hrálo v okresní třetí třídě skupině A – šest branek dali soupeři vítězné týmy Peruce, Libčevsi a Hříškova. Chlumčany B složily Slavětín dokonce 9:1. V béčkové skupině Domoušice dostaly jedenáctku od Ročova a Staňkovice devět kousků od Lipence.