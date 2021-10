Nečekaně vyrovnaný první poločas byl k vidění na hřišti lídra soutěže. Domácí šli do vedení gólem Houdy, ale hosté Majerem srovnali. Černčický Smola však za pár minut vrátil domácím jednogólový náskok. Druhá půle přinesla hodně nedovolených zákroků a hra ztratila spád. Hosté se snažili o vyrovnání, ale paradoxně inkasovali dvě rychlé branky v rozmezí 4 minut. Jejích autory byl opět Houda a Radovský. Pak již hosté odpadli a v poslední minutě po přímém kopu zkompletoval hattrick Houda.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.