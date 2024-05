SK Černčice potvrdil, že míří za titulem okresního mistra. Na hřišti Sokola Holedeč vyhrál 12:0 a tři kola před koncem soutěže má stále čtyřbodový náskok před druhým béčkem Dobroměřic.

Sokol Holedeč (ilustrační foto) | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Černčice od začátku zápasu nenechaly nikoho na pochybách, že si jdou za dalšími třemi body. Už v 5. minutě šly do vedení, trefil se Václav Horčička. O dvě minuty později dal druhou branku Filip Ondráček a ještě do přestávky hosté přidali další čtyři zásahy do černého.

Půltucet Sokol inkasoval i po obrátce, nakonec tak od Černčic vyfasoval potupných dvanáct kousků, aniž by sám dokázal alespoň jednou skórovat. Ve střílení branek vynikal Petr Klusáček, který dosáhl na hattrick.

Rezerva Dobroměřic vyhrála 3:1 na trávníku posledních Žíželic a Buškovice, které měly stejný počet bodů jako Dobroměřice, před svými fanoušky pouze remizovaly 1:1 s Postoloprty.