Na malé derby rezervních celků se přišlo podívat 280 diváků. Takovou návštěvu mohou závidět mnohé celky z vyšších soutěží.

První gól padl po 22. minutách hry a to domácí sít rozvlnil Valta. Netrvalo dlouho a hosté se mohli radovat znovu, ale dlouhý lob mířící do brány vykopl ještě před brankovou čárou Kačín. Opět se potvrdilo známé pravidlo: „nedáš, dostaneš“. Po půlhodině hry Tomáš Smola dal na volného Maurera a bylo srovnáno. Domácí měli výraznou převahu, ale další branky padaly až po přestávce.

Hned v první minutě druhé půle vystřihl z hranice vápna nůžky Černý a poslal Louny do vedení. Po ruce ve vápně dal další branku domácích z penalty Maurer. Čtvrtá branka také stála za vidění. Rohový kop do vápna poslal na branku hlavou Baňka. Míč gólman Lošan odvrátil jen ke Smolovi a ten dával prakticky do odkryté branky. V závěru utkání domácí polevili a to i v obraně. Nejdříve snížil pěknou střelou Hascear a pět minut před koncem musel zasahovat za brankaře Petříka Alerovský, který poslal do bezpečí míč mířící do prázdné brány.

Branky: 29. a 51. z PK Maurer, 46. Černý, 70. Smola - 22. Valta, 81. Hascear.

TJ Vrbno - SK Černčice 1:4 (1:4)

Fotbalisté Černčic chtěli odčinit zaváhání z dohrávky 18. kola, ve kterém ve středu podlehli na svém hřišti B týmu Dobroměřic vysoko 0:6.

Všechny branky padly v první půlhodině. Pak už hosté jen kontrolovali hru a šetřily síly na další důležitý zápas. V příštím kole totiž budou hostit béčko Loun.

Černčice mají nyní na druhém místě tabulky stejně, jako Louny 52. bodů a tak jejich duel možná hodně napoví.

Branky: 9. Sailer - 14. a 32. Nipauer, 17. Vrba, 25. Hlinka.

FK Kozly - Baník Buškovice 1:1 (1:1)

Domácí, kteří se krčí až na 11. místě zaskočili favorita houževnatou obranou a ačkoli prohrávali, dokázali nakonec s favoritem uhrát remízu a darovat mu pouze bod.

Buškovice tak klesly z první pozice na třetí, když ne vedoucí Louny B a Černčice ztrácejí jediný bod.

Branky: 43. Fleišman - 21. Filip.

Havran Kryry - FK Postoloprty 6:2 (3:0)

Havrani se po vysoké výhře posunuly na čtvrtou pozici v tabulce přeboru, na které vystřídaly B tým Dobroměřic.

Branky: 3. Kohout, 32. Vysočanský, 40. a 60. Němčák, 47. Nitek, 72. Krupička - 49. Hrbek, 89. Ploc.

AC Libčeves - FK Výškov 1:8 (0:4)

Hosté byli na hřišti beznadějně posledního celku soutěže velkým favoritem a svou roli splnili na jedničku. Nastříleli osm branek a to dohrávali v deseti, když po druhé žluté kartě musel v 79. minutě předčasně do kabiny Pöschl. Hattrickem se blýskl Jakub Černý.

Branky: 74. Polák - 6., 56. Hrdý, 37., 42. a 72. Černý, 44. Krajňák, 59. Veverka, 76. Mikulka.

Sokol Tuchořice - SK Cítoliby 3:4 (1:1)

Utkání sousedů v tabulce pro sebe rozhodli hosté, kteří využili dvojnásobného oslabení domácího celku v závěru utkání a vítěznou branku vstřelil pět minut před koncem.

Červenou si ze zápasu odnesli domácí Spodniak, který si v 83. minutě rukama pomohl k zastavení pronikajícího hráče Cítolib a ze nevybíravá slova směrem k hlavnímu rozhodčímu inkasoval v poslední minutě červenou Provazník.

Cítoliby tak v tabulce přeskočili svého soupeře a jsou sedmé.

Branky: 39. a 75. Velt, 59. Provazník - 8. Zandal, 53. a 68. Beneš, 85. Miller.

TJ Žíželice - Sokol Pátek 4:2 (0:1)

Utkání týmů ze spodních pater tabulky pro sebe rozhodli domácí zlepšeným výkonem ve druhém poločase. Žíželice se tak svému soupeři přiblížili na rozdíl dvou bodů.

Branky: 47. a 50. Blecha, 75. a 89. Tamchyna - 42. Janecký, 71. Okénka.

Jaroslav Tošner