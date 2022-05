V duelu Černčic a Loun proti sobě nastoupili bratři Smolové. V domácím dresu Kamil a tom lounském Tomáš a na hřišti si věnovali hodně pozornosti. Lounská rezerva neponechala nic náhodě a nasadila osvědčená jména. Do branky Pokorného, v obraně operovali Václav Suchý se Štouračem, v záloze Trup s Tomášem Smolou. Na hřišti byla převaha favorita patrná hned od začátku, ale na branku se čekalo až do 26. minuty. To se prosadil Lukáš Střelec. Na druhé straně pak poslal Kamil Smola míč hlavou těsně nad.

Tlak hostujícího mužstva pokračoval i po přestávce, ale byli to domácí, kdo si vytvořil první šanci. Kamil Smola šel v 50. minutě sám na branku, ale Pokorný včas vyběhl a míč mu ukopl.

Na druhé straně se dostal do brejku Střelec. Místo zakončení přihrával Hnátkovi, který sice skóroval, ale byl mu odmáván ofsajd. Další šanci měl T. Smola, ale jeho střelu vytáhl Chlouba na roh. Pak se dostali ke slovu domácí, kteří měli výhodu přímého kopu z nebezpečné vzdálenosti. Hlinka z něho těsně minul pravý růžek Pokorného branky. Do konce utkání chybělo pět minut, když šel na branku z pravé strany Černý, ale Chlouba stačil odvrátit na roh. Ten zahrával Trup a posadil ho přesně na hlavu Tomáši Smolovi, který dal brankovou pojistku.

Baník Buškovice - Sokol Tuchořice 5:0 (3:0)

Fotbalisté Buškovic splnili roli favorita a svému soupeři nedali žádnou šanci. Zisk tří bodů a zaváhání Černčic znamenalo posunutí Buškovic na druhé místo, ze kterého na vedoucí Louny ztrácí jediný bod.

Branky: 15., 28., 43. Kohout, 72. Hrbík, 84. Werner.

FK Dobroměřice B - Havran Kryry 7:3 (5:1)

Oba celky již nemohou promluvit do bojů o bednu, ale i jejich souboj o čtvrté místo je vyrovnaný. Domácí však rozhodli pěti brankami už v prvním poločase a po přestávce už si výsledek pohlídali. Čtyřmi brankami se blýskl Valta. Dobroměřice tak jsou se ziskem 42 bodů čtvrté a odsunuly Havrany na šestou příčku, když je o bod přeskočil i Výškov.

Branky: 7., 15., 42. a 45. Valta, 40. Miraj, 64. Kamír, 72. Němčák vlastní - 13. Reininger, 76. Vašak, 62. Němčák.

SK Cítoliby - FK Výškov 1:4 (1:3)

Souboj celků ze středu tabulky pro sebe rozhodli hosté, kteří byli mírným favoritem a výhra je posunula na páté místo tabulky se shodným bodovým ziskem, jako mají Dobroměčice B.

Branky: 4. Maier - 3. Veverka, 9., 13., 82. Hrdý.

FK Postoloprty - FK kozly 0:2 (0:1)

Kozly potvrdily dobrou formu z posledního utkání, ve kterém obraly o body Buškovice a zaslouženě si odvezly tři body.

Branky: 30. a 74. Šimůnek.

Sokol Pátek - TJ Vrbno 2:7 (0:5)

Fotbalisté Vrbna potvrdili roli favorita, svého soupeře jasně přehráli a patří jim přesný střed tabulky.

Branky: 68. Láník, 89. Klapka - 5., 8. Bartoš, 12., 38. Sailer, 27. Peterka, 46. Minařík, 66. Říha.

TJ Žiželice - AC Libčeves 3:3 (2:1)

Sousedé ze samého dna tabulky se rozešli smírně a připsali si na své konto po bodu.

Branky: 20., 25. Blecha, 85. Švejda - 38. Holý, 51. a 60. Polák.

Jaroslav Tošner