Pátý Výškov favorita nezaskočil. Baník si v prvním poločase vypracoval tříbrankové vedení a zdálo se, že tři body dostanou poměrně lehko, ale druhý poločas byl úplně jiný. Krátce po přestávce dostal Kohout centr od pravé postranní čáry a zvyšoval už na 0:4. Jenže pak předvedl domácí Hrdý slalom kolem hráčů Buškovic a snížil na 1:4. V 70. minutě vlétl do otevřené obrany Baníku Černohorský a vykřesal domácím naději. Baník však téměř okamžitě kontroval. Hrbík prošel do vápna, přihrál před branku nabíhajícímu Wernerovi a ten měl snadnou práci - 2:5. Hodně emocí přinesla 75. minuta. V ní byl při zákroku zraněn gólman Buškovic Veselý. Do strkanice se zapojili téměř všichni hráči na hřišti. Veselý musel pro zranění odstoupit a mezi tyčemi ho nahradil Jelínek. Ten v závěru musel několikrát řešit složitou situaci před svou brankou, ale neinkasoval.

Branky: 61. Hrdý, 70. Černohorský - 9. a 72. Werner, 35. Hrbík, 42. Csorosz, 48. Kahout.

FK Louny B - Sokol Pátek 10:0 (6:0)

Lounská rezerva si bez větších potíží poradila s předposledním celkem soutěže a udržela si tak první místo v tabulce a k tomu si vylepšila skóre. Třemi zásahy se předvedli Jakub Černý a Zdeněk Maurer.

Branky: 9., 27., 31. Černý, 25., 70., 85. Maurer, 35. Srb, 41. Franc, 56. Olinyk, 90. Jantoš.

Havran Kryry - SK Černčice 2:2 (1:1)

Havrani v minulém kole dostali sedmibrankový výprask v Dobroměřicích. Tentokrát to však byl jiný tým a vyšlápl si na třetí Černčice. Hosté šli sice do vedení Hlouchou, ale netrvalo dlouho a domácí Tothem srovnali. Hned po přestávce šli do vedení Havrani zásluhou Němčáka, jenže za pouhých pět minut Smola srovnal a soupeři se tak rozešli smírně a brali po bodu, což je pro Černčice velká ztráta. Černčice tak ztrsácejí na druhé Buškovice čtyři body, na Louny pak bodů pět.

Branky: 25. Toth, 47. Němčák - 12. Hloucha, 53. Smola.

FK kozly - FK Dobroměřice B 3:0 (1:0)

Další velké překvapení se zrodilo v Kozlech. Hráči Kozlů jsou ve formě a tentokrát jí potvrdili v domácím v prostředí, když si vyšlápli na čtvrtý celek přeboru. Kozly však stále zůstávají na 11. místě.

Branky: 25. a 59. Miller, 80. Haspra.

Sokol Tuchořice - FK Postoloprty 3:2 (1:1)

Hosté přijeli pouze s jedenácti hráči, ale i tak dlouho drželi naději na bod. Tu jim však vzal svou druhou brankou Veit.

Branky: 40. Junáček, 54., 66. Veit - 2. Malacký, 58. Hrbek.

TJ Vrbno - TJ Žíželice 0:0

V utkání sice branka nepadla, ale i tak byli asi hosté s bodem hodně spokojeni.

AC Libčeves - SK Cítiliby 2:5 (2:2)

Domácí překvapivě drželi se soupeřem krok až do samotného závěru utkání. Jejich odpor zlomily až tři branky v rozmezí šesti minut.

Branky: 18. Polák, 27. Bezemek - 19. Zandal, 31. Polák vlastní, 83. Maier, 89. Miškolci, 89. Kabát.

Jaroslav Tošner