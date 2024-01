Co kromě toho ještě jeho týmu chybí? „Kvalita v koncovce, bránění standardních situací. Ale hlavní problém je v té sestavě, která nebývá vždy tou nejsilnější. Na druhou stranu mě těší, že se u nás utváří výborná parta. V tomhle ohledu se toho dost mění, dělá mi to radost. Také mě potěšil můj herní a životní parťák Jan Šimeček, který v každém zápase prokazuje, jakým je technickým hráčem. Upřímně ale říkám, že bych ho dal na jiný post, aby vynikla tahle jeho přednost. Ale chápu, že ho trenér potřebuje jinde."

Šmejc rád vzpomíná na zápas proti Vroutku (5:0), který se jemu osobně velmi povedl, naopak v rozpacích byl po zápase v Měcholupech, kde sice Tuchořice vyhrály 5:2, jenže rozhodčí Jan Šebetka jim vyloučil dva hráče. „No, to byla velká kuriozita. S takovým výkonem rozhodčího jsem se ještě nesetkal."

Á propos rozhodčí… Jejich výkony podle Ondřeje Šmejce šly dolů. „Problémem je, že nemají jednotný metr. Písknou tohle, pak to otočí, což vyvolává agresi. Kdyby pískali celý zápas stejně, bylo by to lepší. Já se sudí snažím moc nekomentovat, ale bohužel se někdy nevyvaruji komentáře."

Ondřej Šmejc s Karlem PoborskýmZdroj: soukromý archiv Ondřeje Šmejc

Radost pětadvacetiletému tuchořickému fotbalistovi nedělá ani to, co se děje v hledišti fotbalových stadionů. „Celkově jsou lidi v Česku podráždění, není to jen ve fotbale. V něm se to projevuje, protože, když budu hodně upřímný, ho navštěvují a i hrají lidé, kteří nejsou nejvychovanější a nejchytřejší. Pak se nemůžeme divit, že agresivita ve fotbale stoupá."

Šmejc by chtěl prožít vydařenější jaro, ale uvědomuje si, že u něj osobně je problémem jeho zaneprázdněnost. „Ideální by bylo postoupit do vyšší soutěže, ale vše se odvíjí od toho, co jsem už popisoval. Přispívám k tomu i já, protože učím v Praze na gymnáziu, tak se nedostanu na tréninku. Kompenzuji to tím, že hraji v hlavním městě za naši univerzitu futsal, do toho na sobě pracuji individuálně. Nechci, abych vypadl z tempa. Fyzicky to u mě nebyl nikdy problém, mám vždy naběháno a rychlostně jsem také dobře vybavený, ale snažím se posouvat technické dovednosti. Futsal je k tomu dobrý pomocník."

Jak již bylo zmíněno, Ondřej Šmejc se dal na učitelskou dráhu. Minulý rok dokončil magisterské studium na Univerzitě Karlově. „Tento rok, když se všechno povede, bych rád útočil na malý doktorát, tedy PhDr." A jaké další plány má pro rok 2024 fanoušek Sparty Praha a Manchesteru United? „Pro mě je nejdůležitější, že rodina a blízcí jsou zdraví. V osobním životě bych chtěl ještě najít svoji budoucí ženu," usmívá se sympatický fotbalista.