Z I. B třídy se do „polopralesa" zřítil Vroutek, místo něj se do nejnižší krajské soutěže po čtyřech letech opět podívají Kryry. Původně je měly zájem doplnit i v minulé sezoně druhé Černčice, nakonec ale zůstávají v okresní soutěži, protože klubovému vedení se nelíbilo zařazení do skupiny A, kterou by prý ekonomicky nezvládalo.

Změna! Černčice se po losu I. B třídy rychle vrací do okresu, nahradí je Lukavec

Mezi okresní elitou jsou nově Měcholupy, které si postup vybojovaly, chybí Krásný Dvůr, jenž zažil druhý sestup v řadě. Čeká se vyrovnaný ročník, spousta týmů chce hrát o špičku tabulky.

III. okresní třída se bude nově hrát ve dvou skupinách po deseti družstev. Po čase bude opět dvoukolová, platí tedy zažitý systém podzim - jaro, po kterém zástupci týmů volali. Na podzim se předehrají dvě jarní kola. Celkům bude povoleno hrát i v sobotu, začátky zápasů ale musí být minimálně o tři a půl hodiny dřívější než starty duelů okresního přeboru, a to kvůli malému počtu rozhodčích.

Z popela vstává domoušický fotbal, který se před rokem rozpadl. V minulé sezoně sice v krajském přeboru figuroval kombinovaný tým Ústí nad Labem a Domoušic, šlo však o mladé ústecké fotbalisty, na vině byla úřední chyba. Nyní v Domoušicích fotbal opět ožívá.

V pondělí 10. července dojde ve Výškově k aktivu klubů a rozlosování soutěží.

Okresní přebor: Tělovýchovná jednota Žiželice, Sokol Měcholupy, FK Dobroměřice B, FK Postoloprty, TJ Sokol Pátek, FK Vroutek, Baník Buškovice, SK Cítoliby, SK Černčice, TJ Vrbno, Sokol Tuchořice, Sokol Holedeč, FK Výškov, FK Kozly.

III. okresní třída, skupina A: SK Slavětín, Sokol Panenský Týnec, Sokol Koštice, AC Libčeves, SK Černčice B, FK Chlumčany B, SK Cítoliby B, SK Hříškov, Sokol Chožov, FK Peruc.

III. okresní třída, skupina B: TJ Krásný Dvůr, Ohře Lišany, FK Staňkovice, Sokol Lenešice B, TJ Nepomyšl, Baník Buškovice B, Sokol Lipenec, Sokol Domoušice, Spartak Lubenec, ZD Podlesí Ročov.