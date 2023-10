Muž s kapitánskou páskou zavelel k vysoké výhře 12:0 nad Žiželicemi. "Za začátku byli hosté stateční, snažili se. Po dvaceti minutách jsem to dvěma góly nastartoval, odšpuntoval. Pak už soupeř, který přijel pouze v deseti, odpadl. Poločas byl 8:0, až mi jich bylo líto. My jsme to dohrávali v klidu, aby se třeba někdo zbytečně nezranil," přiznává zkušený útočník a díky angažmá v Německu i legionář.

Celkově dal ve zmiňovaném utkání 10. kola okresního fotbalového přeboru gólů hned pět. "Vzhledem k mé dlouhé kariéře i faktu, že se mi blíží padesátka, jsem asi podobná utkání zažil. Vím, že když jsme tenkrát postupovali se Souší do divize, tak jsem dal čtyři góly Vyšehradu. To byl tehdy velký favorit, který to později dotáhl až do druhé ligy. Minimálně jednou se mi asi pětkrát už skórovat povedlo, ale v tomhle věku ještě ne…"

Předseda výškovského klubu Martin Vápeník o něm Schořovi vypráví, že na hrotu útoku běhá jako mladík. "To ne… Rychlost je asi už trošku pryč, ale člověk se snaží. Pokud zdraví vydrží a bude mě to bavit, tak pokračovat budu. Chuť mám. Na konci léta jsem do Výškova přišel ze Spořic z I. A třídy a baví mě to tady."

Výkonnostně je podle něj každá soutěž rozdílná, kvalita je znát. "Neříkám, že mezi I. A a I. B třídou jsou ty rozdíly nějak zásadní, ale od divize výš už je to mazec. Pro okres je dobře, že sem zkušení hráči vrací. Mě přemluvili bývalí spoluhráči, s kterými jsem tady na Mostecku hrával. Jdou sem i kluci, kteří třeba nedostanou angažmá dle přání, nebo třeba i dobří fotbalisté, kteří se ale musí podřídit práci nebo bydlení."

Právě on by měl být jedním z mentorů těch mladých. "Máme tu šikovné kluky, třeba teď dával proti Žiželicím góly Jakub Hrdý, je mu devatenáct, byl v Mostě. Když nastupuji s ním, je to velký věkový rozdíl. Jestli si ode mě něco bude brát nebo ne, je na něm. Na druhou stranu, aby ode mně něco okoukávali kluci, kterým je 35 nebo 40, to nevím. Může to tak být a nemusí. Předávat ale asi mám co."

Okresní přebor je nejnižší soutěž, jakou bývalý hráč třeba Mostu nebo Žatce poznal. "Párkrát jsem se byl podívat, nebo to hrála většinou béčka. Kolikrát jsem nad nějakými zákroky nebo verdikty rozhodčích kroutil hlavou, ale teď jsem tady. Jaké máme ambice? Já ani nevím, jsem tady druhý zápas. Co vím od kluků, tak hráli výš. Záleží, jak se budeme scházet. Máme v mančaftu skupinu 24 lidí, ale kvůli práci nebo jiným povinnostem se nás sejde třeba dvanáct…"

Na bohatou kariéru, která rozhodně nekončí, vzpomíná rád. "Je důležité, že jsme až na jednu výjimku v 42 letech neměl vážné zranění. Tenkrát jsem si po návratu z Německa, jako hrající mostecký asistent, zlomil holenní kost,. Ale vrátil jsem se a už je to sedm let. Udělal jsem si sice trenérskou licenci, s U17 jsme získali titul, ale já chtěl hrát. Chtěl jsem se rozloučit na hřišti a ne na nosítkách. Já beru fotbal pro radost. Mám rád, když se třeba sejdeme s dalšími známými jako je Péťa Johana nebo Patrik Gedeon a jen tak si zahrajeme," dodal před sobotním zápasem v Holedeč, výkop bude v 15.30, výškovský kapitán.