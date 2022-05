Pálí jako Bican, dal devět gólů za zápas. Zezula by se rád prostřílel do Slavie

Jeho vzorem jsou velká fotbalová jména jako Ronaldo, Stanciu a Dybala, rád by si jednou zahrál za pražskou Slavii a do konce sezony by se mu líbilo dosáhnout na metu čtyřiceti nastřílených gólů. Pokud naváže na výkony jako proti Stětí, kde pomohl ve druhé třídě okresního přeboru mladších žáků hostujícímu FK Peruc k výhře 14:1 devíti góly, může se to Václavu Zezulovi opravdu podařit. "Je to zásluha celého týmu, děkuji spoluhráčům," říká 13letý útočník, jenž stihl pět branek v rozmezí čtrnácti minut. Pálil jako legendární Josef Bican.