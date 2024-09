Loos k patnácti prvoligovým duelům nastoupil v dresu Mostu, to se psala sezona 2006/2007. Už o dva ročníky dříve ale kronikáři zaknihovali jeho šest zápasů za Blšany, kde fotbalově vyrůstal. A právě na stadion za chmelnicemi se jedna z největších osobností Lounska nyní vrátila, Holedečtí totiž v Blšanech našli během rekonstrukce svého stánku azyl. Návrat si Loos užívá se vším všudy, ve dvou utkáních na milovaném plácku už dal čtyři branky!

„Když jsem se dozvěděl, že nějakou dobu budeme hrát v Blšanech, tak se mi hned rozzářily oči. A radost pak byla ještě větší, protože bylo jasné, že budeme kopat na hlavní ploše. Je to zážitek pro každého, nejen pro mě. Myslím, že to legendární místo ocení i každý soupeř, který k nám přijede. Pro mě osobně je tenhle areál srdcovou záležitostí. Velkou pochvalu si zaslouží lidé, kteří se o něj starají, především pan Robert Janek," chválí 37letý hrající kouč.

Podle doktorů neměl přežít

22. května 2010. Den, kdy měl Petr Loos hrát za Most druholigový zápas v Hlučíně. Jenže byl odložený, mladý fotbalista se proto rozhodl volný den strávit výjižďkou na motocyklu značky Suzuki se svými kamarády. Domů do Žatce nedojel, skončil pod koly náklaďáku. Slezinu měl sešrotovanou, ledvinu propíchlou žebrem. K tomu pár dalších šrámů. Přiletěla pro něho helikoptéra a lékaři mu zachránili život. „Když jsem se po bouračce probudil, doktoři říkali, že jsem to neměl přežít," vrací se k životnímu zážitku, díky kterému si srovnal hodnoty. Nejvíc ho těší čas, který dává své rodině, fotbal má jako příjemné zpestření. Stále ho ale baví, nyní se našel v trénování.

To, že doma ve dvou duelech čtyřikrát skóroval, nechce přeceňovat. „Nevím, jestli můžeme říct, že se mi daří, že mám formu. Fotbal je kolektivní sport. Dnes dám góly já, zítra někdo jiný. Věřím, že je jen otázkou času, kdy se začne střelecky dařit i ostatním klukům."

Sokol ze tří střetnutí nové sezony vybojoval jen dva body. V Blšanech totiž pokaždé remizoval (Vrbno 3:3, Kozly 2:2), venku prohrál (Podbořany 0:4). „Neodehráli jsme špatné zápasy. Máme nové hráče, musíme se sehrát. Sezona je dlouhá, věřím v lepší zítřky."

close info Zdroj: se svolením FK Kozly zoom_in Holedeč - Kozly

Petr Loos se je snaží přiblížit nejen jako střelec, ale i trenér. „Je to tak, tým jsem před sezonou přebral jako kouč. Získali jsme hodně nových hráčů. Teď mužstvo chceme udržet pohromadě, stabilizovat se. V dalších letech chceme být konkurenceschopným mužstvem, o kterém se bude říkat, že je černým koněm soutěže. Hlavně ale chceme fotbalem bavit naše fanoušky a ty, kteří to tu mají rádi. Za poslední roky se v obci udělalo pro fotbal opravdu hodně. Chceme proto poděkovat dobrým fotbalem lidem, kteří se na tom podíleli."

Velké uznání směruje také k fanouškům, kteří do Blšan na zápasy dojíždějí. „Jsou dlouhodobě skvělí, úžasní. Vážíme si jejich podpory. Teď si užíváme Blšany, ale to víte, že se všichni těšíme domů, do Holedče."

Nový kouč se zasadil o změnu tréninkových jednotek, Holedeč nyní trénuje společně s Tuchořicemi. „To byl nápad, který jsme měli s dalšími trenéry. Podle mě se jedná o skvělé rozhodnutí. Tréninky nyní mají náboj, kvalitu, chodí nás opravdu hodně. Myslím, že se všem líbí," pochvaluje si Loos.

A jak zvládá skloubit hraní a koučování? Není to prý nic lehkého. „Jako hráč jsem do hry dost zapálený, někdy zapomenu v pravý moment vystřídat nebo zareagovat na danou situaci. Naštěstí mám asistenty, kteří mě upozorní. Za to jim děkuji."