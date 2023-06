/FOTO/ Deset minut se po svém poločasovém střídání rozkoukával a pak to velké představení…

"V minulém kole jsme ztratili výhru v zápase s Buškovicemi, kde jsme vedli už 6:3 a skončilo to 6:6. Tentokrát jsme prohrávali 0:1 a 1:2, ale do poločasu jsme vyrovnali a ve druhé půli jsme nasadili mladé kluky, kteří to rozběhali a domácí jim nestačili," uvedl trenér dobroměřické rezervy Milan Myšák s tím, že první půle byla vyrovnaná a druhá se lépe povedla jeho celku.

Dobroměřická juniorka se dostává do herní pohody. "Možná je škoda, že jaro už příští týden končí," říká s úsměvem kouč Myšák.

Podle jeho slov záleží, jak se daří oporám týmu. "Je to o našich střelcích, využívání šancí. Teď jsme za dva zápasy dali třináct gólů. Edu Bránického tahal v prvním poločase sval, proto jsme ho v Černčicích vystřídali. Zápas naopak vyšel dorostenci Jakubu Čimperovi, který dal za 18 minut čtyři branky," chválil trenér Dobroměřic B.

Jubilejní dvacátou výhru připsaly Kryry, které odskočily Černčicím před víkendovou derniérou na deset bodů. "Do Vrbna jsme odjeli v nekompletní sestavě. Některé stálice si vzaly volno, a tak dostali příležitost zase ostatní," komentoval výhru 5:2 nad TJ Vrbno nad Lesy trenér lídra tabulky Roman Vobořil.

Přiznal, že měl trochu obavy z motivace jeho svěřenců. "Soupeř na nás nastoupil dost agresivně. Kluci se s tím dokázali vypořádat a proti minulému zápasu předvedli to, co umí. Za předvedený výkon je můžu jedině pochválit," dodal spokojený Vobořil.