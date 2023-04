Do plejády talentovaných dobroměřických mladých pušek patři i tři bratři. Nejvíc o sobě…

"Přišlo hodně lidí, v okolí se toho moc nehrálo, takže hezká návštěva. Musím přiznat, že náš gólman chytil asi pět šancí, ale i my jsme se do příležitostí dostávali. Nepodařilo se nám Kryry porazit, rozdíl v čele tabulky zůstal pětibodový, takže musíme uspět jinde a pokud se chceme dostat na první místo, tak už musíme spoléhat i na pomoc dalších týmů," uvedl Musil.

Hostující celek potvrdil pozici lídra a celkově měl šancí více než domácí. "V dnešním utkání jsme nebyli horším týmem, v prvním poločase jsme určovali tempo hry. Dařilo se nám dostávat za stopery soupeře, ale bohužel nás sráží pořád to samé dokola. Dokážeme si vytvořit vyložené šance, ale v nich se neumíme zklidnit a využít je. Kdybychom vedli v prvním poločase 3:0, nemohl se nikdo divit, soupeře jsme do přestávky, až na jednu šanci, do ničeho nepustili," hodnotil střetnutí hostující asistent trenéra David Hájek.

Louny si poradily i bez střídání. Chebská mise jim vynesla cenný venkovní bod

"Ve druhé půli se nám povedlo prvních deset minut, kdy jsme zase zahodili vyloženou šanci. Od té doby to byl spíš boj, upustili jsme od naší hry a přizpůsobili se soupeři. Zbytek zápasu se dohrával v duchu vzdušných soubojů, které jsme jednoduše nevyhrávali. Všichni odevzdali skvělé výkony, takhle se bojuje za tým," dodal Hájek.

Třetí se po výhře 4:0 v Postoloprtech drží Výškov, čtvrtá je dobroměřická rezerva, která porazila i díky pěti brankám Marka Štekla vysoko Holedeč 7:2. Domácí snajpr stihl ve druhé půli čistý hattrick za 11 minut. A rekordní výhra kola? Buškovice - Pátek 10:0 (3:0).