Víkend je tu a s ním i několik atraktivních duelů. Vybrali jsme sobotní zápas Dobroměřic se Šluknovem. Domácí před svými fanoušky v mistrovských zápasech střílí jeden gól za druhým. Potvrdí svou střeleckou fazonu i proti silnému celku ze Šluknovského výběžku?

Proboštov (ve žlutém) - Dobroměřice 1:8 | Foto: Deník/František Bílek

HRAJE SE NA OKRESE

I. A třída: Dobroměřice – Šluknov (so 14).

I. B třída, skupina B: Lenešice – Březno (so 10.15), Vroutek – Podbořany (so 10.30), Blažim – Osek (so 13), Chlumčany – Krásný Dvůr (so 13).

Okresní přebor: Postoloprty – Kryry (so 16.30), Peruc – Dobroměřice B (so 16.30), Buškovice – Libčeves (so 16.30), Kozly – Staňkovice (so 16.30), Černčice – Žíželice (ne 16.30), Výškov – Tuchořice (ne 16.30), Cítoliby – Vrbno (ne 16.30).

III. okresní třída: Pátek – Hlubany (so 13), Lenešice B – Cítoliby B (so 13), Lubenec – Ročov (so 13), Vroutek B – Slavětín (ne 16.30), Panenský Týnec – Chlumčany B (ne 16.30), Holedeč – Černčice B (16.30).

IV. okresní třída: Koštice – Lišany (so 13), Hříškov – Chožov (so 16.30), Zeměchy – Nepomyšl (so 16.30), Měcholupy – Líšťany (so 16.30), Bezděkov – Lipenec (so 16.30).

Česká divize dorostu U19 a U17: Louny – Česká Lípa (so 13.15 a 11).