Okresnímu fotbalovému přeboru na Lounsku vládnou přes první ztrátu sezony po šlágru v uplynulém 8. kole s Dobroměřicemi B (3:3) první Černčice, nevšední je však fakt, že další tři kluby jsou stále bez porážky - právě dobroměřická juniorka, třetí Buškovice i čtvrté Vrbno.

Momentka je z jednoho ze zápasů Černčice - Dobroměřice. | Foto: Deník/Jaroslav Tošner

Lídr tabulky mohl zůstat i po polovině podzimní části sezony suverénní, stoprocentní, avšak hosté dvěma góly v posledních šesti minutách před dvěma stovkami fanoušků v Černčicích srovnal - v 84. minutě se trefil Pavel Csonka, v 89. minutě Marcel Grund.

"Áčko by se chtělo dostat do I. B třídy, béčko chce podávat co nejlepší výsledky," řekl v rozhovoru Deníku černčický střelec Jakub Nipauer, jenž nastupuje za oba černčické výběry. V 6. kole 3. třídy se minulý víkend v neděli podílel jednou brankou na výhře juniorky v Chožově.

Okresní přebor nabídl nejvíce branek a zároveň nejvyšší výhru 8. kola v sobotním střetnutí Cítoliby - Žiželice, kde domácí vyhráli 8:1. "V zápase dvou posledních celků jsme byli od začátku lepší a byla jen otázka času, kdy a kolikrát se prosadíme. Navíc si myslím, že nejsme tým, který by měl hrát chvost soutěže," řekl čtyřgólový domácí snajpr Martin Vimr.

Kanonýrům nově vládne buškovický Milan Hrbik, jenž přispěl dvěma góly v duelu v Měcholupech k výhře 3:1, zatímco dosavadní lídr dobroměřický Eduard Bránický tentokrát neskóroval. Hrbík má 13 přesných zásahů, Bránický zástává na dvanácti a nejlepší střelec víkendu Vimr se díky čtyřem trefám (celkově jich zaznamenal šest) posunul mezi kanonýry na sedmé místo.

V nadcházejícím 9. kole jedou v jeho šlágru v sobotu odpoledne vedoucí Černčice na hřiště pátých Postoloprt. A jak si povedou Cítoliby, skokan posledního kola, rovněž v sobotu od 16.00? "Do dalšího zápasu jsem optimistou, navíc skončilo období dovolených, a tak jsem přesvědčen, že tabulkou budeme stoupat," dodal Vimr, jehož tým čeká venku Holedeč.