Nový ročník okresních soutěží by se měl rozběhnout v návaznosti na krajské soutěže klasicky ve druhé polovině srpna, vše ale bude záležet na aktuální situace ohledně koronaviru. Žádné změny ve struktuře soutěží prý kluby čekat nemají, i když některé změny v úvahu přícházejí. „Opět je to o tom, co chtějí kluby. Žádné podněty na změnu jsme od nich nedostali. Vše se ale bude odvíjet od toho, kolik klubů se přihlásí do nového ročníku. Potom budeme reagovat.“

Ani na podzim nebudou mezi dospělými při nerozhodném výsledku zavedeny penalty. „Penaltový rozstřel nemá ve vedení našeho okresního svazu oporu. Trošku nám to ale komplikuje fakt, že hrajeme v mladších žácích sdružený přebor s OFS Chomutov, kde se uplatňuje. Musím ale sdělit, že jsme negativní reakce od našich klubů nezaznamenali.“

Rozhodnutí FAČR je podle Sklenky správné

Při hodnocení minulého ročníku, který byl oproti plánu pouze poloviční, Skelnka říká, že v jeho první polovině oproti tomu předchozímu neviděl žádné velké odlišnosti. „Zklamáním pro mne byly výkony FK Staňkovice, naopak kladně hodnotím výkony dobroměřického béčka. Bohužel sezona nemohla být dohraná. Rozhodnutí FAČR o jejím ukončení hodnotím vzhledem k situaci a podmínkám jako naprosto správné. Kluby svazové rozhodnutí také kvitují.“



Co lounský okres trápí? Dlouhodobě je to nízký stav rozhodčích. „Není to otázka pouze našeho okresu. „Jsme vděční, že nám v tomto směru pomáhají rozhodčí z okolních okresů Chomutov a Litoměřice. Je to těžké. Kluby jsou průběžně informovány o nedostatku rozhodčích. Apelujeme na ně, aby nám byly nápomocni v získání nových adeptů. Výsledek je však téměř nulový,“ mrzí Sklenku.



Z tohoto důvodu je poté řada zápasů III. a IV. třídy obsazena jen jedním rozhodčím. „Nabídli jsme klubům vyškolení jejich členů jako OPZ. Pár zájemců se přihlásilo. Byli proškolení a mají přednost při rozhodování o obsazení laiků na utkání,“ přibližuje šéf OFS Louny částečné řešení palčivého problému.

Mládeže je ve fotbale nedostatek

Okresní fotbalový svaz v minulosti pomáhal s doškolováním trenérů, nyní je ale vše jinak. „U všech mládežnických družstev musí fungovat trenér s platnou licencí. Měli jsme perfektní databázi trenérů, díky které jsme po uplynutí platnosti upozorňovali na povinnost zúčastnit se doškolení. Pak do systému zasáhl FAČR, že vše bude zajišťovat centrálně, ale po určité době zjistil, že to nefunguje. Postupně se vracíme tam, kde jsme to rozbourali.“



Jaká je na okrese situace v mládežnické kopané? „Nejsme schopni ani ve spolupráci s okolními okresy dát dohromady jednu soutěž pro starší žáky na celé hřiště. Hrajeme společně s chomutovským okresem pouze MF na půlku v počtu 7+1. Stejná situace je i u mladších žáků. I proto pak nemáme silné kluby, které by zásobovaly ten klub, který by byl ve vyšší soutěži. Proto je na okrese nejvyšší hranou soutěží divize.“