V rozmezí asi hodiny jste se trefil čtyřikrát, pamatujete si vaše góly, jak padly?

Ano, první gól doplňování útoku a odraz od gólmana a zakončení skoro do prázdné brány, druhý gól padl po rohu, kdy míč proletěl na zadní a trefil jsem to kolenem, třetí gól byla penalta a čtvrtý gól lob gólmana.

V neděli jste přidal další dva góly za béčko.

Jsem rád, že mi to tam i další den padlo.

Šest gólů za víkend je laťka hodně vysoko, budete chodit za A i B tým?

Hraju spíše středního záložníka a těch gólů mi fakt moc nepadá takže jsem rád, že se to tentokrát povedlo.

Jsme na začátku, ale kralujete tabulce kanonýrů, ale máte nějakou metu, na jakou chcete v sezoně dosáhnout?

Tak ano, zatím je to začátek sezóny. Co se týče ostatních zápasů, tak celkem napadalo dost gólů a spousta hráčů nastříleli i hattrick. Metu nějak určenou nemám, ale určitě by bylo skvělý překročit tak 10 gólů za sezonu.

Máte fotbalový vzor?

Samozřejmě, vždy jsem měl za vzor Davida Beckhama.

Máte nějaký fotbalový sen, zkusit si vyšší soutěž než je okresní přebor?

Zatím nad ničím takovým nepřemýšlím a soustředím se na tuhle sezonu s tímhle týmem.

Teď vás čeká ve 2. kole v sobotu od 10.30 doma Sokol Holedeč, co od zápasu očekáváte?

Bude to velice těžký zápas, proti soupeři co minulou sezonu postoupil, určitě budou v euforii a budou chtít za každou cenu vyhrát, ale dáme do toho vše, aby jsme vyhráli.

Jaké mají Cítoliby ambice v začínající sezoně?

Áčko chce hrát v popředí, pokud by se povedl postup, to by bylo skvělý. Béčko už je v takovým stavu, že nemůže sestoupit a většinou to bude o tom si zahrát fotbal a vyhrát.