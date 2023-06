Zápas proti dobroměřické rezervě nabídl nevšední brankovou přestřelku. "Bylo to takové otevřené, bez obran, nahoru dolu, hezký fotbal, který se lidem líbil, chválili si ho i fanoušci domácích. Že jsem dal hattrick? Tak mám z něj radost, ale je to zásluha celého týmu, kluci mi to hezky připravili, trefil jsem standardku," vrací se k divoké remíze.

V dorostu si na začátku devadesátých let zahrál za FK Chmel Blšany, později za Vroutek, Havran Kryry či Blatno. "Teď jsem čtvrtou pátou sezonu v Buškovicích. Fotbal hraju pro radost, máme tady skvělou partu, ta mě u toho drží. Klobouk dolu před panem Trávníčkem, jak to tady super dělá," přiznává autor už tří jarních hattricků.

"Je to tak, už dal tři. Proti Kozlům výhra 4:3, proti Cítolibům 6:3 a teď. A to nekope penalty. Při výhře 16:0 proti Krásnému Dvoru střídal v poločase a nechal hrát mladé. Pepa je klasická devítka, gólový hráč. Na hřišti žije pro tým. Na zápase chybí, jen když je zraněný nebo vyloučený. Stará škola. Co dělá, tak to dělá na sto procent. K jeho přístupu a nasazení mám velký respekt," popisuje klíčového hráče Jaromír Trávníček, předseda, správce, kustod, vedoucí B mužstva a do zimy trenér áčka: "Jsem taková buškovická holka pro všechno."

Už dnes může Kohout v zápase proti Žiželicím svoji sezonní bilanci zaokrouhlit na dvacet tref. "Já si už žádné mety nedávám, to možná před patnácti dvaceti lety. Jestli počet gólů zaokrouhlím na dvacet, neřeším. Já jsem už rád za každou branku. Důležité jsou výsledky a výkony celého týmu. Jak jsem říkal, máme tady super partu, a když se třeba nedaří mně, tak to na sebe vezme někdo z ostatních kluků."

Velké plány do budoucna nemá. "Když odehraju 90 minut, tak mám co dělat, abych se po víkendu rozhýbal. Ta regenerace už není taková, jako byla třeba před pěti deseti lety. Škoda, že nám sezona nevyšla úplně podle představ. Chtěli jsme hrát o první druhé místo, ale na podzim se nám nějaké zápasy nepovedly, ztratili jsme body. Kryry soutěž vyhrály zaslouženě," říká s nadhledem zkušené ofenzivní buškovické eso.