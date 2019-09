První zápas Žatečtí na svém hřišti v areálu stadionu Mládí vyhráli 5:2, odveta na pražském Střeleckém ostrově jim herně vyšla o něco hůře, přesto vyhráli 5:2. „Hráli jsme o něco hůře, než jak jsme hráli v prvním utkání v Žatci,“ připustil vedoucí vítězů Petr Vít. Zároveň dodal, že kulisu měli domácí hráči díky výborným fanouškům výrazně na své straně. I proto je rád, že Žatec duel vyhrál. „Před utkáním natipovalo pět hráčů z mančaftu správně konečný výsledek,“ přidává.

„Byl to velice vyrovnaný boj o udržení v extralize. Vstup do utkání se nám povedl, ale od stavu 2:2 přebral otěže zápasu Žatec a utkání zaslouženě dovedl do vítězného konce. Nejlepším naším hráčem byl mladý Vilda Ungermann, který předvedl vynikající výkon v singlu a řádně potrápil Ondru Víta,“ zhodnotil zápas trenér Startu Vladimír Simon.

Ondřej Holl