Nedávno jste měli v Lounech návštěvu v podobě pánů Řepky a Šmicera z Fotbalové revoluce. To oni vás přesvědčili, abyste kandidoval?

S panem Řepkou jsme byli v kontaktu. Těší mě, že se stal v Teplicích ředitelem, je to správný chlap, fandím mu. Nominovaly mě Louny, možná se připojí další kluby, asi Kryry, Dobroměřice. Bavil jsem se o tom s Radkem Příhodou, který je místopředsedou OFS Louny. Říkal mi, že by mi pomohl, byl by mi k dispozici. Dlouhou dobu jsem říkal, že jsem pro změny, že se to má dělat čistě. Člověk nemá jen mluvit, ale i činit. Budu mít teď hodně času, navíc půjdu brzy do předčasného důchodu.

Co děláte za práci?

Jsem hasič v Počeradech, velitel družstva. Většinou jsem u počítače, na zásahy jezdí ti mladší. Ale když je něco většího, tak jedu.

Máte zprávy, jestli proti sobě budete mít nějakého kandidáta?

Pan Sklenka kandidovat ze zdravotních důvodů už nebude. Asi budu jediný kandidát.

V zákulisí se říká, že budete mít velkou podporu. Cítíte ji vy sám?

Od klubů ji cítím. Rozhodl jsem se, že do toho půjdu. Lidé tady na okrese mě znají a dobře ví, jak hraju. Jsem zastáncem toho, že o výsledku se má rozhodnout na hřišti. Tak to prostě je. A kdyby tomu bylo jinak, tak by nám náš mecenáš z firmy SEKO přestal dávat peníze. Když jsme začínali, tak za mnou přišel pan Sedláček, majitel společnosti, a řekl mi, že jestli se něco dozví o úplatcích, tak končí. Tak je to správně.



Jak hodnotíte práci stávajícího lounského fotbalového svazu?

V Lounech je to v pohodě. Jen to nikdo nechce dělat. A také je špatné, že na velkých valných hromadách nemáme takové slovo, takovou sílu. Před několika lety jsem byl na valné hromadě v Ústí nad Labem, proti něčemu jsem vystoupil, protože jsem nesouhlasil, a ostatní na mě koukali jako na blázna. Doufám, že se tohle změní, že i na kraji budou ti správní lidé, že i tam bude touha po změně.



Krajskému svazu šéfuje Martin Hrdlička. Je nutná změna?

Pan Hrdlička je v pořádku, ale ostatní členové výboru ne.



Chtěl byste kandidovat do krajského výboru?

Za Louny ano.



Jaký je podle vás lounský okres po fotbalové stránce?

Myslím, že na tom není špatně. Most je na tom daleko hůře. Třeba tady máme tři okresní soutěže dospělých, máme pokryté i žákovské soutěže. Ale ono je to s dětmi celkově složité. Budeme se snažit je k fotbalu přitáhnout, také chceme rozšířit komise mládeže, aby na tu práci bylo více lidí.

Co lounský okres ale opravdu trápí, tak je to nedostatek rozhodčích.

Souhlasím. I na tom chceme pracovat. Jak mezi dospělými, tak i v mládežnickém fotbale, i kdy tam si to mančafty pískají samy. Nedávno jsem dostal zprávu, že komise rozhodčích sehnala snad 6 nových kluků. Tak snad se uchytí.



Co byste vzkázal klubům, od kterých budete potřebovat podporu?

Chci najít správnou cestu, jak dělat fotbal. Myslím si, že ta cesta musí být poctivá, pracovitá. Já se budu spoustu věcí učit za pochodu, ale budu mít po ruce zkušené lidi, kteří se ve svazových funkcích orientují léta - pány Příhodu, Mičku, Zedníka, Vápeníka nebo Kalistu.



Ondřej Holl