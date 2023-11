"Snad nebudou ty otázky záludné, na rozhovory nejsem zvyklý. Je to můj první, noviny si koupím a dám si článek do rámečku," skromně řekl 34letý borec, jemuž jeho střelecké dovednosti vynesli titul Osobnost Deníku.

Jeho dosavadním kariérním maximem v jednom střetnutí bylo čtyři nebo pět tref. "Musíme vzít v potaz, že soupeř byl slabý, odevzdaný a mi si s těma klukama dělali, co jsme chtěli. Bylo to jednoznačné a góla si dal snad každý, kdo si ho chtěl dát," vrátil se k utkání 10. kola třetí okresní třídy.

On sám se blýskl zmiňovanými šesti a svoji průběžnou podzimní sbírku rozšířil na parádních 27 branek. "I z tohoto pohledu se jedná o můj rekord. Ani když jsem byl mladší kluk, tak jsem tolik gólů nikdy nebyl. Je to super, jsem úplně nadšený, je dobře, že se mi daří, že zdraví drží, že se daří týmu. Všechno šlape, trenér dobrý, paráda," pochvaloval si a ani mu nevadilo, že pro něj byla dokopná po posledním domácím utkání podzimu a zaplacení za dva hattricky nejdražší z celého týmu.

Na jakou brankovou metu se po celé sezoně dostane, si netroufá odhadovat. "Uvidíme, jestli mě i na jaře bude trenér JIří Korf stavět do útoku. Budu se snažit dávat góly, aby se nám dařil a tým vyhrával. Když si postup vykopeme a budeme mít dost bodů, tak si myslím, že si přebor zkusíme. To je ohledně mých plánů do budoucna, vzhledem k věku, asi maximum."

Fanoušci lubenského Spartaku se obávat případného odchodu střelce mužstva, který je v top formě, tedy nemusí. "Jsem rád, že si zahraju tady, nemusím nikam dojíždět, máme tady dobrou partu, mladé kluky z dorostu. Snažíme se, aby v Lubenci fotbal vydržel, protože máme dobré zázemí, předseda super, trenér dobrý. Myslím, že pokud budeme hrát dobře na okresní úrovni, tak to bude v pořádku."¨

Kuchár přitom není od nepaměti profesí útočník. "Hrál jsem stopera, ale protože nám vypadl náš hrotový útočník Patrik Ledvina po zranění kolena, tak jsem se takhle posunul. Byl to dobrý tah trenéra, který mužstvo takhle poskládal. Teď hrajeme v neděli od dvou v Buškovicích poslední podzimní zápas. Doufám, že vyhrajeme a skončíme před zimou první, aby nás Lipenec nepřeskočil," dodal.