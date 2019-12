Šesté místo v okresním přeboru se může zdát jako neúspěch, nicméně kádr zajisté přes léto prošel velkou obměnou. Jak se na umístění díváte vy?

Bereme to tak, že tato sezóna je jakýmsi odpíchnutím ode dna.

Proč jste se vlastně rozhodli hrát pouze okresní přebor?

Jelikož došlo k reorganizaci soutěží. Potkávali bychom se z poloviny se stejnými soupeři jako v uplynulé sezóně v A třídě, kde ke konci šlo spíše o to neprohrát s velkým gólovým rozdílem. Potřebovali jsme zlepšit náladu v kabině, což se dělá špatně, pokud se převážně prohrává.

Jak se kluci scházeli na trénincích? Dalo se při nich nacvičit to, co bylo zapotřebí?

Docházka na tréninky se zlepšila, vrátili se i kluci, co již skončili, tudíž tréninky dávaly větší smysl.

Co vás na podzim trápilo ve hře? Co vám nešlo?

Jednoznačně koncovka. Pokud by kluci proměňovali gólovky, byli bychom někde jinde, ale na kdyby se nehraje.

A co naopak bylo vaší silnou stránkou?

Fotbalovost. Kluci jsou techničtí, pak jim ale dělá problém soupeř, který jen nakopává a hraje na brejky.

Střelecky vás táhne Longauer, dal 16 branek. Je právě on tím důležitým mužem?

Longauer je důležitý, technický hráč, ale fotbal je kolektivní sport.

Máte na něj nabídky odjinud?

Nabídku nemáme.

Jaké budou přes zimu změny? Jaké posty se chystáte posílit? Budou to známá jména, nebo spíše mladší hráči?

Máme rozjednané tři hráče, ale jmenovat je by bylo předčasné. Co se týče věku, tak je to od hodně mladého až po hodně zkušeného.

Na jaře se určitě budete chtít v tabulce posunout. Kam až bude posun reálný?

Cíle, co se týče umístění v okresním přeboru, pro tento rok nemáme. Hlavním cílem je stabilizace kádru a vytvoření co nejlepší atmosféry v týmu.

Jak celkově hodnotíte okresní přebor, jaká je to soutěž?

Úroveň okresního přeboru díky reorganizaci určitě stoupla, ale rádi bychom se po stabilizaci kádru vrátili do krajských soutěží, kam postoloprtský fotbal určitě patří.

Pojďme k týmu žen. Jaký on měl podzim?

Ženy skončily po podzimu na šestém místě z devíti týmů v Divizi A, což by mohlo být určitě lepší.

Co vás u žen těší a co naopak radost nedělá?

Radost nám určitě dělá kvalita týmu. Jsou schopny hrát s kýmkoli z čela tabulky vyrovnanou partii, dokonce je i přehrávat, ale díky úzkému kádru jsou tam, kde jsou. V ženách se střídá hokejovým způsobem, tudíž když má soupeř tři čtyři hráčky na střídání a my nikoho, tak holky prostě odejdou fyzicky.

Jaký je výhled žen do budoucna?

Rádi bychom tým žen zachovali, ale potřebovali bychom ho rozšířit. Když už to vypadá dobře a přijdou nové mladé hráčky, tak jsou většinou nespolehlivé. Zodpovědnost vůči ostatním v týmu, trenérům, klubu je ale problém všeobecný.

Jak se daří postoloprtské mládeži?

V přípravkách máme docela dost dětí, fotbal je baví a o tom to v těchto kategoriích je.

Mladší a starší žáci hrají krajský přebor jen díky spojení s FK Dobroměřicemi, což doposud funguje ku spokojenosti obou klubů.

Pro letošní sezónu jsme přihlásili i dorost, opět díky spojení s FK Dobroměřicemi. Zde se začíná projevovat nedostatek klubů, které přihlásili dorost a tím kluků přibývá.

Ondřej Holl