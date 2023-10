„Pískej to, k čemu tam jsi, ty čurá*u černý. Po opuštění hřiště ještě urážky vůči AR1 - mávej to tam, ty pičo," stojí v zápisu o utkání, který po utkání vyplnil hlavní arbitr. „Neudržel jsem nervy, přiznávám," kál se Koval několik minut po závěrečném hvizdu. „Ale sudí neměřil stejným metrem, červenou měl dostat i domácí trenér," poukázal na nadávky domácího kouče, kterými umravňoval gólmana Krásného Dvoru, jenž se dožadoval „hození" zraněného staňkovického fotbalisty mimo hrací plochu. „Je pravda, že mi rozhodčí měl také dát kartu," uznal Miroslav Merda, který byl v zápisu také vedený jako vedoucí.

To už domácí vedli 2:1 a na hřišti plály emoce. V průběhu druhé půle se totiž hosté dožadovali pokutového kopu, na druhé straně se penalta dala pískat po hře rukou jednoho z Krásnodvorských. „Po tom zákroku na penaltu sám kluk, který fauloval, říkal, že našeho sestřelil jak ko*ot. A ano, my hráli rukou, tam měla být zase penalta proti nám," upozornil Koval.

„Podle reakce diváků si myslím, že žádná penalta nebyla. Celkově to byl guláš. Pro sudí těžké, ale mají dávat karty dřív, hráči by si pak dali víc pozor. Třeba hosté měli dostat za zákeřný faul červenou, náš hráč po něm dohrál jen se sebezapřením, ale kotník už má načatý pro zbytek podzimu," glosoval Merda. „Rozhodčí udělali chyby, hráči také. A největší chybou bylo, že jsme nedali v první půli tři góly, šancí včetně pokutového kopu jsme měli fůru," štvalo Kovala.

Z kapsičky bude muset vytáhnout tisícikorunovou pokutu, kterou mu na svém čtvrtečním zasedání vyměřila disciplinární komise. Krásný Dvůr se navíc musí obejít bez služeb Ondřeje Mentlíka, který za červenou kartu v minulém kole v Ročově dostal stopku na pět soutěžních utkání. „To rozhodnutí nechápu. Protihráč, který ho napadl a bitku vyprovokoval, dostal jen dva zápasy.

Podle Kovala podobné tresty fotbalu neprospějí. „Jde o to, že lidí, kteří hrají fotbal, je na vesnicích a obcích v nižších soutěžích málo. Tyhle tresty jejich nechuť ještě prohloubí."

Jenže… Každá mince má dvě strany, pohled rozhodčích je diametrálně rozdílný. Hlavní sudí Michal Mayer a jeho asistent Ladislav Lapka nabídli svůj názor. „Hráči nám rozhodně naší úlohu neulehčují. Místo toho, aby hráli, tak pořád diskutují," řekl Lapka. „Slyšel jsem, že jsme měli dát dřív pár žlutých a byl by klid. Jenže my nemůžeme dávat žluté karty za všechno," dodal.

A zmiňované přestupky proti pravidlům? „Máme na vše strašně málo času, chybují fotbalisté, chybujeme i my. Dnes je VAR, jenže i ten dělá chyby. A my se nemáme na co podívat. Nejhorší je, že hráči nemají znalost pravidel, stejně tak i diváci. Pak na nás řvou, urážejí nás. I proto je tak málo rozhodčích. A situace se čím dál víc zhoršuje," zaznělo z úst Michala Mayera.

Pomohlo by nařízení natáčet i zápasy okresních soutěží? „Určitě ano, ale na to nemají kluby peníze. Ale každopádně by pak komise mohly hodnotit naše chyby a i zákroky fotbalistů na hrací ploše," dal do diskuze svůj názor Lapka.

„To je finančně nereálné. Spíš by na zápasy měli jezdit delegáti," oponuje staňkovický Miroslav Merda. „Ale je nutné zmínit, že v tomhle utkání se hráči drželi a nedošlo k žádné šarvátce, i když byly nervy na pochodu," snažil se své přemítání zakončit pozitivně.