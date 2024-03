„Podzim se nám opravdu povedl a my chceme v těchto výkonech pokračovat i na jaře. Postup? Pokud to na něj dojde, tak se bránit nebudeme, ale to je otázka spíše na hráče jestli touží po vyšší soutěži. To oni s to musí rozhodnout,“ řekl Deníku černčický předseda Jan Musil, který získal se svým týmem 35 bodů.

Osek postavil před branku bus a obral favorita. Nic hezkého, viděli v Lenešicích

Na druhém místě je s tříbodovým odstupem druhé dobroměřické béčko. I tady se lehce pošilhává po vyšší soutěži, nota bene, když první tým v krajské A. třídě má k postupu též nakročeno. Vede ji o třináct bodů a vyhlíží krajský přebor. „Dva postupy v sezoně, to by bylo super. Ale ještě tak dalece nemyslíme. Hodně jsme omladili tým o naše dorostence, aby se kluci dokázali dostat do dospělého fotbalu. To je pro nás nejdůležitější – provázat áčko s béčkem. S postupem uvidíme. Byl by super a krásné zakončení sezony,“ řekl dobroměřický kouč Milan Myšák.

A jsou tady ještě třetí Buškovice, které by rády míchaly pořadím na vrcholu tabulky. Za třetího místa ztrácejí na lídra šest bodů. „Postup by byl fajn, ale necháváme to osudu, pánu bohu. U nás je důležité sportovní hledisko a trošku si myslím, že třetí místo je pro nás dar z nebes. Některé zápasy jsme na podzim vyhráli se štěštím. Uvidíme, na co to kompletně bude stačit,“ řekl buškovický předseda Jaromír Trávníček.

Jak trojka nejlepších do jara odstartuje? Černčice míří v sobotu do Tuchořic. Dobroměřické béčko se představí ve Vroutku a Buškovice hrají v Pátku.

Skvělé žatecké volejbalistky. Budou bojovat o postup do extraligy!