Tři zápasy, tři výhry. Podbořanští fotbalisté dávají v úvodu okresního přeboru Lounska jasně najevo, že to s návratem do I. B třídy myslí vážně. Tatranu výrazně pomáhají i fanoušci; za body je táhne uskupení mladíků, které kromě hlasivek neváhá použít pyrotechniku.

„Chodí pravidelně, byli i teď ve Vroutku. Doufáme, že dál chodit budou. Je skvělé mít takovou podporu za zády, hraje se s ní lépe," je nadšený Jan Kukla, který se trefil ve dvou ze tří zápasů.

Mladí fandové, kteří si říkají Chuligáni z Pobo, se zformovali kolem syna trenéra, doma si sami vyrábějí transparenty i bubny. „Dávají do toho dost energie, paráda. Zatím se nám společně daří, kéž by to tak pokračovalo. V kabině jsme nejprve byli překvapení, teď už kluci patří k nám," těší Kuklu.

Naposledy Tatran vyhrál 3:1 ve Vroutku, kde podbořanský fotbalista v minulosti hrál. Jak si užil návrat? „Moc jsem se na utkání těšil, mám tam spoustu kamarádů a navíc vzájemné zápasy mají vždy něco navíc. Je tam parádní areál, výborné občerstvení, skvělí fanoušci a trávník na jedničku. Když jsem dal gól, tak jsem ho ani neslavil, protože klukům přeji úspěchy a mám k nim respekt."

Takřka nezměněný kádr po neúspěšné minulé sezoně nyní vyhrává. Co se změnilo? „Náš přistup. Máme kvalitní trénink, velmi dobrou účast, všechny nás baví. Navíc jsme měli dobrou letní přípravu. Jsme teď o dost silnější než na jaře," líčí Kukla.

Je nabíledni, že se Podbořanští chtějí vrátit do nejnižší krajské soutěže. „Nebude to jednoduché, v okrese se hraje úplně jiný fotbal, než na jaký jsme byli zvyklí. Musíme se s tím poprat. Tým se pořád zvedá, tak věřím, že postoupíme."

V sobotu od 17 hodin hraje Tatran doma s Tuchořicemi.