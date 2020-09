„Dát tolik gólů, ale nevyhrát, to je skličující. Ani z nich pořádně nemám radost, když se týmu nedaří,“ přiznává forvard Spartaku.

Michal Kricner z Černčic dal šest gólů



Deník sleduje také kanonýry mezi mládeží. Minulý víkend se nejvíce dařilo Michalu Kricnerovi z SK Černčice. Jeho družstvo zahájilo novou sezonu okresního přeboru mladších žáků na výbornou, doma porazilo Lenešice vysoko 16:0. Kricner (ročník 2008) pálil hned šestkrát. Svoje trefy rozložil na oba poločasy úměrně – v prvním dal tři branky, ve druhém také. Michal hrál za mladší žáky už v minulém ročníku, střelecky byl také produktivní. Černčice před koronavirovou pauzou byli vinou horšího skóre druhé.

Proč to mužstvu, které bylo aspirantem na postup, zatím drhne? „Změn moc nebylo v létě, jen jsme trošku změnili rozestavení. Ale my pořád máme ambice být na prvním místě. V létě nám nabídli postup, ale odmítli jsme s tím, že si to chceme vykopat sami. V Týnci jsme ale přišli o brankáře Dubce, asi to bude na celou sezonu. Zatím nevíme, co s tím bez gólmana by to bylo špatné. Ale snad se na nás přestane lepit smůla, abychom mohli znovu vyhrávat a potvrzovat kvality,“ věří opora Spartaku. „Ale musíme být víc zodpovědní. Někteří hráči třeba popíjí před zápasem, to není dobré,“ přidává s úsměvem.



Samotný Ledvina zmiňované kvality potvrzuje stále, góly dává neustále. „Musím zaklepat, skoro pořád se mi dařilo po této stránce. Těžím ze spolupráce s mými dlouholetými kamarády Danielem Polenou a Zdeňkem Vukliševičem. Jsme hodně sehraní, hrajeme spolu i futsal, takže o sobě dost víme. Ale vím, že musím zlepšit fyzičku, na té je pořád potřeba pracovat,“ uzavírá muž, který je čas od času stavěný i na kraj zálohy. „Dřív jsme hrával středního záložníka, teď hlavně podle toho, kolik se nás sejde na zápas.“