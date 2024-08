Poslední zápas Zeměchy odehrály 26. října 2019, kdy doma prohrály s Líšťany 0:4. Pak přišla doba covidová… U konci fotbalu byl tehdy Václav Červíček, který za Zeměchy hrál a nakonec se stal klubovým předsedou. „U nás se hrálo špatně hromadě týmů. Bohužel se k nám zrovna nehrnuli hráči,“ řekl Červíček v rozhovoru pro Deník.

Začneme klíčovou otázkou. Proč fotbal v Zeměchách skončil?

Stalo se to během covidu. Už předtím jsem to nechtěl přihlásit, ale tehdy jsem slíbil bývalému předsedovi Jaroslavu Brabcovi, že to udržíme, jak to jen půjde. Řekl jsem si, že minimálně do jeho odchodu do fotbalového nebe to prostě musím udržet. Vážil jsem si ho jako člověka a věděl jsem, že konec fotbalu by ho hodně položilo. Bohužel se mi to ale nepovedlo. Na konci fungování klubu jsem všechno dělal sám. Sekal jsem a lajnoval hřiště, dresy prala manželka. Vrcholem bylo doprošování lidí, aby vůbec přišli na zápas. Hodně hráčů chodili na šichty, to bylo také problém.

Aktuální stav bývalého fotbalového hřiště v Sedčicích. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Hrávali jste okresní přebor, ale postupně jste se propadli až do 4. třídě. Co se s klubem dělo?

Já jsem jako hráč zažil dvakrát postup do okresního přeboru. Sice se u nás soupeřům nehrálo dobře, ale taky se k nám zrovna nehrnuli hráči. Postupně prostě nebylo kde brát.

Jak vzpomínáte na samotné zápasy? Musím se přiznat, že když jsem chytal za Velkou Černoc, tak se mi v Zeměchách prostě nikdy moc dobře nehrálo…

Na zápasy mám hromadu vzpomínek a zážitků. To nezapomenete. Samozřejmě jsme využívali domácího prostředí, nikomu se tady nehrálo dobře. Ale více, co mě nejvíce naštvalo?

Netuším, povídejte.

Ke konci klubové činnosti jsme museli předělávat zábradlí, jelikož nesplňovalo stanové míry od čáry. Jak od autové, tak brankové. Nezbylo nám nic jiného, než vykopat branky a posunout je. Pak jsme přijeli do Hříškova nebo Bezděkova, kde se to posunout nemuselo. Tehdy jsem do toho hodně šťoural, ale nic se nezměnilo. I proto mě to ke konci už nebavilo.

Kdy jste vůbec přišel do Zeměch? Jak to tehdy vypadalo?

Do Zeměch jsem přišel z Louny, tehdy mi bylo zhruba třináct let. Dříve to bylo jiné. Fotbal byl hlavním sportem, dnes už je tolik sportovních odvětví a možností. Měli jsme žáky, dorost, dva týmy chlapů. Já ještě pamatuji poslední dorost. Všichni na vesnici byli více spolu. Každý dědeček se těšil na víkend, až se půjde podívat na fotbal a dá si klobásu a pivo. Vše bylo prostě jiné, to by bylo na dlouhé vyprávění.

Dalo se nějak konci fotbalu v Zeměchách zabránit?

Těžko. Sháněl jsem lidi, kde se dalo. S přihlášením do soutěže jsem čekal do posledního dne. Potřeboval jsem vědět, zda to někdo nepřihlásí, abych mohl případně kontaktovat jiné hráče. Nemít poslední sezóny tři až čtyři kluky z Ukrajiny, tak už bychom ani nehráli. Musím říct, že mezinárodní přestupy byla velká fuška. Potom se na mě hodně klubů obracelo, abych jim s tím pomohl.

Pro vás musel být konec fotbalu hodně smutný, viďte?

Ze začátku to bylo hodně bolestivé. Bral jsem to tak, že jsem nezvládl určité poslání ve svém životě. Postavil jsem si dům hned pod hřištěm a tak jsem si říkal, že je to prostě nějaké poslání. Dřív tam byl sad. Ale postupem času vše přebolí a dnes jen vzpomínáme v dobrém na vše, co jsme prožili.

Snažili jste se poté klubu nějak oživit?

Pár záchvěvů bylo. Vždy jsme ale sepsali lidi na papír a vždy bylo více proti než pro. Pár hráčů odešlo po našem konci do okolních vesnic. Kdyby je stáhl zpátky, tak by měly problémy zase ostatní kluby. Peníze na hráče také byly, ale je blbost za to platit ve čtvrté třídě. Co vím, tak pár našich bývalých kluků se chytlo a hrají dokonce na krajské úrovni.

Vy se ještě motáte kolem fotbalu?

Fotbalu se nikde nevěnuji, i když nějaké příležitosti byly. Dělám požární sport, věnuji se rybolovu. Na prvním místě mám samozřejmě rodinu. Do toho jsem už 16 let profesionálním hasičem v Praze a také jezdím na mise s USAR týmem po celém světě.

Když jsem se byl nedávno podívat na hřiště, je opravdu v hodně smutném stavu. Jsou s ním nějaké plány?

Hřiště patří obci, ale máme to jako Sokol stále pronajaté. A já jsem stále předseda. Něco se rýsuje, ale nebudu předcházet. S fotbalem to ale nemá nic společného. Ze začátku jsem měl tendence to hřiště strašně ochraňovat. Třeba když jsem viděl, že tam někdo jde ze zahrady, tak jsem to hned kontroloval. Postupně mě to omrzelo, pak už ani nebyl čas na sekání. Nikdo další to po mě nevzal.

V okrese Louny za poslední roky umřelo opravdu hodně sportovních klubů. Jak vidíte budoucnost amatérského fotbalu v dalších letech?

Je to pravda, skončilo hodně klubů, u některých mě to překvapilo. Ale už jsem se o tom zmínil. Pro děti je v současné doba hromada možností co dělat, nebo dělat. Třeba telefony, viďte. Také hodně záleží na rodičích, jestli se chtějí dětem věnovat. Nebo je přihlásí jen do všech možných a nemožných kroužků, jen aby se jich zbavili.