Fotbal hraje devět let, když byl na tréninku s mladším sourozencem Tomášem, který už začínal, tak to zkusil taky, začalo ho to bavit a od roku 2014 je s fotbalem prakticky pořád. "Trénuji s áčkem i dorostem, hraji za ně a chodím na zápasy i za béčko. Volné mám v podstatě jen pondělí, je toho dost, ale dá se to časově i fyzicky zvládnout a dát dohromady i se školou," říká fotbalista, jenž se právě kvůli studijním povinnostem po šestiměsíčním angažmá v Chomutově vrátil do Dobroměřic: "Je tady dobrá parta, kluci v pohodě, jsem spokojený."

A spokojen je i hlavní dobroměřický trenér David Holeček. "Mára je šikovný fotbalista. Hraje za nás, chodí za béčko a za dorost. Minule hrál za áčko poločas a byl na hřišti jeden z nejlepších," nešetří chválou kouč a jedním dechem dodává: "Navíc je velký univerzál. V každém týmu hraje jiný post. Umí střed i kraj zálohy, dokáže ale nastoupit třeba i na beku."

Sám hráč se cítí nejlíp v ofenzivnějším pojetí, když se může zapojit do útočení. "Ale jinak to nehrotím. Na zápasy se těším, jsem v áčku nejmladší, ale ostatní mě berou v pohodě," tvrdí s úsměvem obdivovatel francouzského forvarda Kyliana Mbappého.

Góly umí dávat i on. "Nejvíc jich mám v dorostu, zatím 26, ale trefím se i v mužích. Teď, když jsem dal ty čtyři za béčko, tak mě kluci chválili. Holedeč jsme porazili 7:2, ze začátku to bylo vyrovnaný, ale po našem druhém gólu trochu odpadli a bylo rozhodnuto. Za dospělý jsem nikdy čtyři góly za zápas nedal, možná někdy za mladší dorost."

A rád by je dával i ve vyšší soutěži. "Tak asi každý kluk by si jednou rád zahrál ligu, třeba se jednou sejdeme v jednom týmu i s bráchy, to by bylo taky fajn. Teď ale chci, aby se nám tady v Dobroměřicích dařilo, vyhrávali jsme, dávali góly," dodává 16letý talent Štekl.