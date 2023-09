V minulé sezoně dlouho drželi krok s nakonec do I. B třídy postupujícím celkem z Kryr, ještě před týdnem patřili do trojlístku klubů, které měly v lounském fotbalovém okresním přeboru plný počet bodů. To už po víkendu o Buškovicích a Kozlech neplatí. Baník hrál totiž ve Vrbně 3:3, Kozly doma nestačily na Holedeč (1:2).