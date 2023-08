Výškov se podle jeho slov dostal do hry zejména v momentě, kdy snížil ve 34. minutě na 1:3 Pavel Liebig. "Na chvilku nás zatlačili, nehráli špatně, ale my jsme dali šance, do čeho jsme kopli, to nám tam spadlo. Kluci zápas zvládli dobře," chválil kouč své svěřence, kteří v podzimní premiéře potěšili 120 přítomných diváků.

Naivní hra, nedůraz. Žatec opět prohrál. Chybí moment překvapení, řekl Zelinka

Zaskvěl se zejména tuchořický kanonýr Dominik Veit, autor tří branek. "Od toho tam je, aby góly dával," uvedl s úsměvem kouč, jehož tým se v sobotu odpoledne představí na hřišti Černčic. "Porazily 2:1 nováčka z Vroutku, náš zápas u nich bude podle mě šlágr kola."

Richter pohled na tabulku neřeší. "Okresní přebor bude vyrovnaný, každý může porazit každého. Navíc za sebou máme jen první kolo a soutěž bude dlouhá. Nyní jsou dovolené, chmele, kádry se budou postupně dávat dohromady. Až po nějakém třetím kole uvidíme, jak na tom kdo je. My se nikam necpeme. Máme tady hodně šichtařů, i kvůli tomu trénujeme jednou týdně, všichni se sejdeme jednou za čtrnáct dní. V Černčicích se uvidí, kdo na tom jak je," dodal trenér TJ Sokol Tuchořice.

Nejnižší soutěž, tedy třetí třída, začne na Lounsku až o víkendu.