Na podzim Lubenečtí vyhráli devět zápasů, jen dva prohráli. Výsledkem bylo první místo v tabulce III. okresní třídy. Gólově řádili Ledvina se Štětinou. První dal třináct, druhý dvanáct gólů. „Rozhodnutí FAČR respektujeme. Vzhledem k situaci je správné, že nikdo nesestupuje ani nepostupuje. Mrzí nás to. Na druhou stranu se nedařilo dětem, trápily se. Tak je to 1:1,“ říká předseda TJ Jiří Kříž.

V karanténě mělo mužstvo dospělých dva webové mítinky. „Bylo to fajn. Povídali jsme si, viděli jsme se přes kamery, posílali si starší fotky a tak dále. Jinak někteří hráči v pauze běhají, jezdí na kole. Já osobně se nenudil. Pracuji z domova, to je dobré. Odpoledne jsem na zahradě, občas vezmu kolo a jedu po okolí, pomáhám dceři s úkoly a také zkouším vařit.“

Víte, že…

… nejlepším střelcem Spartaku Lubenec od roku 1984 je Jaroslav Vospálek? Podle statistik dal od té doby 254 branek. Druhý Martin Zukal jich dal 209. Patrik Ledvina, aktuálně nejlepší střelec Spartaku, se trefil do černého 117krát.