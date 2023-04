V soutěži sice střelcům neohroženě vládne s 28 góly dobroměřický Eduard Bránický, avšak ani sedmnáct tref Dominika Veita není vůbec špatná vizitka. "Já si žádné mety, sezónní cíle kolik dám branek, nedávám, a abych řekl pravdu, tak pořadí kanonýrů ani moc nesleduji. Jestli má ale o devět gólů víc, tak to se bude dohánět těžko," říká s úsměvem bývalý hráč Žatce, Staňkovic nebo Krupky.

V sobotním střetnutí 17. kola dal zmiňované čtyři branky mezi 17.a 58. minutou. "Možná už jsem někdy čtyři góly dal, ale jestli takhle rychle, to už si ani nevybavuju. Některé byly ze standardek, jiné ze hry. Ke konci jsem byl už dost vyšťavený," vysvětluje proč byl čtvrt hodiny před koncem střídán: "Aspoň si zahráli další kluci, já jsem se o pátou trefu už nesnažil."

I tak je mu jasné, že jeho brankostroj nezůstane v kabině Sokolu bez odezvy. "Trenér mě chválil, kluci si mě trochu dobírali, je jasný, že něco koupit budu muset," předpokládá Veit, jenž žádný vzor vyloženě nemá: "To ne, já to tak neberu. Asi se mi líbí hra fotbalistů, kterým se zrovna daří."

Zomer dál pálí, Chlumčany vítězí. "A nula vzadu potěší," přiznává trenér Svoboda

Proti poslednímu týmu tabulky se vedlo jemu i jeho tuchořickým spoluhráčům. "Oni jsou v tabulce dole, nebylo to z jejich strany ono a už minule jsme jim dali snad devět nebo deset gólů. Jednalo se o jednoznačný zápas. Teď jedeme ale v sobotu do Buškovic, tam to bude jiná káva. Mají kvalitní tým, hrají dobrý fotbal, nečeká nás na jejich horké půdě nic lehkého."

Jaké má vůbec TJ Sokol Tuchořice, nyní šestý celek tabulky vlastně ambice? "Asi před třemi čtyřmi lety tu hráli i I. B třídu, ale jaké máme cíle teď? Je to složité, je to o tom, že je všude málo hráčů. Budeme se snažit hrát v té lepší polovině tabulky."

A jaké má druhý nejlepší střelec okresního přeboru fotbalové sny? " Po přetrhaných kolenních vazech, plastice a v 33 letech asi žádné sny o další velké kariéře nemám. Vrátil jsem se do Tuchořic, protože bydlím poblíž, znám se s trenérem a začal jsem trénovat starší žáky. Právě to trénování, kterému se teď věnuji, mě baví," přiznává.